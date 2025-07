Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza reunião com subprefeitos das vilas para alinhar estratégias para as comunidades

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria da Casa Civil reuniu na manhã desta sexta-feira, 18, os subprefeitos das 6 vilas para discutir pautas de interesse das comunidades, na sede do município.

Durante a reunião a gestão municipal definiu as datas comemorativas de aniversário de todas as vilas, assim como a participação dos candidatos para participar do concurso de Rei e Rainha do Festival da Farinha 2025, e que os subprefeitos serão responsáveis por mobilizar a comunidade para participar das audiências públicas que envolvem todos os setores da comunidade.

O subprefeito da Vila Lagoinha José André de Oliveira, conhecido como Zezinho, destacou a importância da reunião para as melhorias

“A gente só tem que agradecer nosso prefeito Zequinha Lima. Esse encontro é importante porque aqui definimos parcerias para o festival da farinha que vai beneficiar nossa comunidade com suas vendas, merendas, e vai trazer uma oportunidade para nossa vila.As audiências também são importantes porque vamos estar discutindo com a prefeitura os problemas e buscar soluções com a comunidade.”

Aldemir Leite, representante da Vila São Pedro, destacou que a reunião foi importante porque trata diretamente de assuntos voltados para as comunidades.

“Uma das pautas era pra falar realmente sobre a continuidade do aniversário das vilas. Agora vai dar continuidade, então, foi uma das pautas que nós tratamos aqui. As audiências são muito importantes para a comunidade, porque vamos discutir o que prioridade para nossa comunidade.”

O Secretário da Casa Civil Ney Williams explicou que o objetivo da reunião foi definir pontos importantes de alinhamento entre as vilas e a gestão municipal.

“Por determinação do prefeito Zequinha, nós reunimos hoje, mais uma vez aqui, com os nossos representantes das vilas para tratarmos exatamente de três pautas que nós consideramos super importantes, como tratar novamente sobre os aniversários das vilas, algumas vilas ainda não tinham confirmado datas, mas agora nós já confirmamos essas datas para os aniversários. Tratamos também da questão das audiências públicas do projeto Avança Cruzeiro do Sul, que é uma tratativa que nós iniciamos no ano passado. Ainda conversamos a respeito do Festival da Farinha, em relação à escolha do Rei e da Rainha, o prefeito Zequinha Lima, com muita sabedoria, pediu que a gente fizesse, junto com a Secretaria de Cultura, essa busca ativa de candidatos e candidatas também da zona rural para que participassem do concurso.”