Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza palestras com alunos do ensino médio sobre consumo consciente

Assessoria – Na tarde desta segunda-feira, dia 19, alunos do último ano do ensino médio da cidade de Cruzeiro do Sul participaram de uma rodada de palestras que abordaram temas relevantes para o futuro profissional e de um cidadão consciente, com foco em empreendedorismo, turismo e direito do consumidor.

As palestras foram realizadas pela secretaria de empreendedorismo, turismo e inovação, juntamente com o PROCON.

O empreendedorismo foi o primeiro tema discutido durante a palestra ministrada pelo agente de desenvolvimento Marcelo Diego.

Buscando a ênfase na importância da iniciativa individual e busca de informações e nas principais profissões do futuro, segundo estudo do Fórum Econômico Mundial. Foram compartilhadas histórias de sucesso, destacando a importância do planejamento, da persistência e de parcerias para a construção de empreendimentos bem-sucedidos.

O turismo foi o segundo assunto abordado, ressaltando o potencial econômico e cultural da região de Cruzeiro do Sul. A turismóloga Siane Grandidier destacou diferentes tipos de turismo realizados e os principais pontos turísticos de nossa cidade. Os alunos foram incentivados a explorar e conhecer as riquezas naturais e culturais da região, vislumbrando oportunidades de negócios e desenvolvimento.

Já no tema direito do consumidor, a palestrante Elissandra Bráulio despertou o interesse dos estudantes para a importância da defesa dos direitos individuais. Foram discutidos os princípios básicos do direito do consumidor, a importância de um consumo consciente e as formas de buscar proteção em caso de abusos por parte de fornecedores de produtos ou serviços.

A participação dos alunos foi intensa durante todo o evento com perguntas, debates e trocas de experiências. O engajamento dos jovens demonstrou o interesse e a consciência sobre a importância desses temas em suas vidas cotidianas.