Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza o encerramento do Curso de Leitura e Escrita para idosos

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou o encerramento do Curso de Leitura e Escrita.

O curso aconteceu na unidade do SESC de Cruzeiro do Sul por meio do Centro de Convivência do Idoso em parceria com o Campus Floresta da Universidade Federal do Acre.

O curso teve a participação de 35 pessoas da terceira idade e ocorreu durante o mês de junho com 02 encontros semanais realizados com acadêmicos do curso de Pedagogia do Campus Floresta da UFAC.

“A leitura abre caminhos e oportuniza novos horizontes. E nunca é tarde para aprender e se desafiar a novas experiências”, disse a Secretária de Assistência Social Delcimar Leite.