Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza mudança no fluxo do trânsito durante as noites do Festival da Farinha
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana e Transporte, fez mudanças no perímetro onde acontece o 8° Festival da Farinha com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos no local.
O evento será realizado no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho, com início as 19 horas desta quarta-feira, 27, seguindo até sábado,30.
O Secretário de Trânsito e Transporte, Jonas Saraiva explica as mudanças vão melhor atender os condutores.
“O cidadão que vem da Santa Terezinha, Boca da Alemanha, aquela parte alta ali, ele vai virar à direita na rua da Escola Darcy Bezerra, vai pegar na segunda esquerda ali, passa na frente da granja do Dr. Luiz, desce e sobe, acessa ali o CRBIS, faz a rotatória do 61BIS e pega para a direita em direção ao complexo. Quem vem do centro é fluxo normal. Quem vai de toda essa parte baixa da cidade é fluxo normal”, enfatizou o Secretário de Trânsito e Transporte, Jonas Saraiva.
Veja o mapa:
Prefeito Jerry Correia recebe secretário de Estado da Habitação para tratar da construção de moradias em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete o secretário de Estado da Habitação, Egleuson Santiago, para tratar sobre a construção de novas moradias em Assis Brasil.
O encontro reforça a parceria entre município, Estado e Governo Federal no enfrentamento do déficit habitacional. Até o momento, a gestão municipal já garantiu a construção de 97 unidades habitacionais, fruto dessa união de esforços.
Durante a reunião, o prefeito destacou a importância da continuidade desse trabalho.
“Nossa prioridade é assegurar moradia digna para as famílias de Assis Brasil. Já conseguimos viabilizar 97 unidades habitacionais em parceria com o Governo Federal, o Governo do Estado e a Prefeitura, e vamos seguir buscando”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em trabalhar para que cada vez mais famílias tenham acesso ao direito fundamental à moradia, garantindo dignidade e qualidade de vida para a população.
POLÍTICA
De Angelim a Perpétua e novas lideranças, a Federação Brasil da Esperança pode montar uma chapa federal competitiva com Jorge Viana ao Senado
PT aposta no ex-governador e atual presidente da APEX como prioridade ao Senado, mas depende de sua articulação para fortalecer...
Escândalo dos ônibus: prefeitura de rio branco e rbtrans escondem informações de um sistema que já consumiu mais de r$ 200 milhões
Kamai informou que encaminhará os documentos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, reforçando que a luta não é...
Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco
Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão na...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
