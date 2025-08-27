Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza mudança no fluxo do trânsito durante as noites do Festival da Farinha

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana e Transporte, fez mudanças no perímetro onde acontece o 8° Festival da Farinha com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos no local.

O evento será realizado no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho, com início as 19 horas desta quarta-feira, 27, seguindo até sábado,30.

O Secretário de Trânsito e Transporte, Jonas Saraiva explica as mudanças vão melhor atender os condutores.

“O cidadão que vem da Santa Terezinha, Boca da Alemanha, aquela parte alta ali, ele vai virar à direita na rua da Escola Darcy Bezerra, vai pegar na segunda esquerda ali, passa na frente da granja do Dr. Luiz, desce e sobe, acessa ali o CRBIS, faz a rotatória do 61BIS e pega para a direita em direção ao complexo. Quem vem do centro é fluxo normal. Quem vai de toda essa parte baixa da cidade é fluxo normal”, enfatizou o Secretário de Trânsito e Transporte, Jonas Saraiva.

Veja o mapa: