Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza melhorias no Porto do centro da cidade e intensifica limpeza no complexo esportivo

O Prefeito César Andrade, assinou na manhã desta Sexta-feira (18), duas ordens de serviços para a construção de três novas ruas no município, um marco importante para a infraestrutura urbana local.

As obras contarão com recursos oriundos de emendas parlamentares dos senadores Alan Rick e Sérgio Petecão, totalizando um investimento de quase R$ 2 milhões.

Durante o ato de assinatura, ocorrido no Gabinete na presença de Secretários e dos vereadores Rosildo Cassiano e Neto Dias, o prefeito destacou a importância da parceria com a bancada federal para o desenvolvimento do município. “É com muita alegria que assinamos mais essa ordem de serviço. São investimentos importantes que vão transformar a vida das pessoas. Agradecemos aos senadores Alan Rick e Petecão pelo compromisso com Porto Walter.”

As obras devem ser iniciadas de forma imediata e contemplarão a Rua São Francisco (Maninho do Chaga Régio), do Bairro Maloca (Estádio Wagner Borges), e Bairro Santa Luzia (Rua do Professor Leonardo).