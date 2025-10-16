Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza manutenção nos cemitérios da cidade e das vilas do município

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública e da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, está fazendo a manutenção e limpeza dos cemitérios da cidade e vilas do município. Os serviços de limpeza, pintura, roçagem e retirada de entulhos serão realizadas nos 9 cemitérios de Cruzeiro do Sul.

Atualmente cerca de 40 homens, divididos em 3 equipes, estão atuando nos cemitérios Jardim da Paz e das Vilas Assis Brasil e Santa Rosa. Em seguida as equipes vão avançar para as Vilas Lagoinha,Santa Luzia da BR e São Pedro.

“Nosso prefeito Zequinha pediu atenção total aos cemitérios, para deixar tudo preparado para o Dia dos Finados. Estamos na cidade e entrando nas vilas para realizar a limpeza de todos os cemitérios, tanto da zona rural quanto urbana”, destacou o Coordenador de Limpeza Pública da Prefeitura de Cruzeiro do Sul,Fábio Novo.

A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca, ressalta que a iniciativa vai além da estética dos cemitérios. “Nossas equipes estão empenhadas em atividades de pintura, roçagem e jardinagem e continuará com os trabalhos durante todo o mês, em colaboração com a Secretaria de Obras e o Departamento de Limpeza. Essa ação vai além da estética; é um gesto de respeito à memória e um cuidado com os sentimentos da população. Cada corte de grama, cada muro pintado e cada flor plantada reafirma o compromisso da gestão do Prefeito Zequinha Lima com a cidade, seus habitantes, seus mortos e memórias “, afirmou.