Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza manutenção nos cemitérios da cidade e das vilas do município
A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública e da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, está fazendo a manutenção e limpeza dos cemitérios da cidade e vilas do município. Os serviços de limpeza, pintura, roçagem e retirada de entulhos serão realizadas nos 9 cemitérios de Cruzeiro do Sul.
Atualmente cerca de 40 homens, divididos em 3 equipes, estão atuando nos cemitérios Jardim da Paz e das Vilas Assis Brasil e Santa Rosa. Em seguida as equipes vão avançar para as Vilas Lagoinha,Santa Luzia da BR e São Pedro.
“Nosso prefeito Zequinha pediu atenção total aos cemitérios, para deixar tudo preparado para o Dia dos Finados. Estamos na cidade e entrando nas vilas para realizar a limpeza de todos os cemitérios, tanto da zona rural quanto urbana”, destacou o Coordenador de Limpeza Pública da Prefeitura de Cruzeiro do Sul,Fábio Novo.
A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca, ressalta que a iniciativa vai além da estética dos cemitérios. “Nossas equipes estão empenhadas em atividades de pintura, roçagem e jardinagem e continuará com os trabalhos durante todo o mês, em colaboração com a Secretaria de Obras e o Departamento de Limpeza. Essa ação vai além da estética; é um gesto de respeito à memória e um cuidado com os sentimentos da população. Cada corte de grama, cada muro pintado e cada flor plantada reafirma o compromisso da gestão do Prefeito Zequinha Lima com a cidade, seus habitantes, seus mortos e memórias “, afirmou.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar I Seminário Regional de Turismo Sustentável nesta quinta e sexta-feira
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, vai realizar o I Seminário Regional de Turismo Sustentável com tema “Instância de Governança Regional – Caminho das Aldeias e da Biodiversidade”, nesta quinta, 16 e sexta-feira, 17. O evento ocorrerá no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem – Senac.
O seminário visa promover um diálogo intermunicipal, além de fortalecer as estratégias de desenvolvimento turístico sustentável na região, consolidando a atuação da Instância de Governança Regional (IGR).
“Este evento não apenas elevará a conscientização sobre o turismo sustentável, mas também oficializará a nossa IGR, denominada Caminho das Aldeias e da Biodiversidade, que reúne 11 municípios da região, a partir de Sena Madureira. A IGR tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento do turismo em nossa área. Contamos com o apoio da Secretaria de Indústria, de Turismo e Planejamento do Estado, Fórum Empresarial, que inclui a Câmara Técnica de Turismo, e da nossa coordenadora, Tícia Veloso, além do DEL Turismo”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças sobre a relevância do evento e a colaboração de diversos parceiros.
As inscrições para o seminário estão abertas ao público, com um total de 135 vagas disponíveis e podem ser realizadas de forma gratuita e online, com a emissão de certificados até o dia 16 e além disso também os interessados tem a oportunidade de se inscrever presencialmente no local. Para mais informações, acesse o link: [Inscrição Seminário](https://www.even3.com.br/i-seminario-regional-de-turismo-sustentavel-instancia-de-governanca-regional-caminho-das-aldeias-e-da-biodiversidade-636567/).
Programação do evento:
Quinta-feira
16 de outubro
– 08h00 – 09h00: Credenciamento
– 09h00 – 09h30: Abertura oficial e boas-vindas por autoridades locais
– 09h30 – 10h30: Palestra sobre Governança no Turismo, com Estácio Guimarães, Consultor do DEL Turismo
– 10h30 – 12h00: Formalização da IGR
– 12h00 – 13h30: Intervalo para almoço
– 13h30 – 15h00: Mesa Redonda sobre Governança no Turismo, mediada por Carlos Fábio Souza, Gestor de Turismo do Sebrae AM, com a participação de Marcelo Messias, Tíssia Veloso e Thiago Higino
– 15h00 – 15h30: Coffee Break
– 15h30 – 17h30:
– Oficina 1: Planejamento Participativo para meios de transporte no turismo, com Jairo Negreiros
– Oficina 2: Capacitação para municípios fora do Mapa do Turismo, com Riterlânia Ramos
– 17h00 – 17h30: Encerramento
Sexta-feira
17 de outubro
– 08h00 – 08h30: Café da Manhã
– 08h30 – 09h00: Palestra sobre Qualificação Profissional no Turismo, com Siane Grandidier
– 09h00 – 10h30: Palestra sobre Turismo de Experiência no Vale do Juruá, com Carlos Fábio Souza
– 10h30 – 11h45: Palestra sobre Inovação e Empreendedorismo, com o IMA – Instituto Mercosul Amazônia
– 12h00 – 13h30: Almoço
– 13h30 – 15h00: Oficina 3: Planejamento Participativo para o Ecossistema de Turismo, com Aldemir Maciel e Anita Costa
– 15h30 – 16h00: Coffee Break e encerramento oficial do evento.
