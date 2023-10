Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza mais uma ação de saúde na Comunidade Periquito

Fotos: Sérgio Vale

Assessoria Aleac – Demonstrando compromisso com a saúde e o bem-estar de seus servidores, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) aderiu à campanha do “Outubro Rosa” e durante todo o mês, promoveu atividades e palestras de conscientização e prevenção ao câncer de mama.

Durante a manhã desta quinta-feira (26), os servidores do Poder Legislativo participaram de uma atividade lúdica referente ao mês de conscientização, a atividade foi organizada pela secretária adjunta Karen Silva. A gestora falou sobre as ações promovidas por meio da Mesa Diretora da Casa durante todo o mês.

“O intuito das atividades referentes ao ‘Outubro Rosa’ são de promovermos nas pessoas a conscientização sobre essa doença que atinge não somente mulheres, mas também homens. Todos os meses temos campanhas educativas sobre os mais diversos temas e a Mesa Diretora é sempre muito solícita e cuidadosa em relação à saúde dos servidores da Casa, por isso, hoje promoveu mais essa ação”, pontuou.

A campanha do “Outubro Rosa” tem como foco principal a conscientização sobre o câncer de mama, destacando a importância da detecção precoce e incentivando a realização de exames regulares. Dados apresentados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), apontam que somente nos sete primeiros meses deste ano foram registrados 64 novos casos de câncer de mama no Estado. Em 2022, mais de 200 pessoas receberam o diagnóstico da doença. Em 2021, mais de 200 novos foram registrados.

O prédio do Poder Legislativo acreano está durante todo o mês de outubro com iluminação rosa, para dessa forma lembrar às pessoas que passam por ele que é necessário fazer exames preventivos, pois, uma vez detectada a doença precocemente, as chances de cura são de até 95%.

