Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza limpeza no Igarapé da Vila Santa Rosa, onde havia acúmulo de lixo

Nesta sexta-feira (9), o Prefeito Sérgio Lopes recebeu o Governador do Acre, Gladson Cameli, e a Vice-Governadora Mailza Assis para a inauguração do Centro de Referência da Mulher Brasileira (CRAM) em Epitaciolândia.

A unidade, a segunda do tipo no Acre e na região Norte, foi construída por meio de uma emenda parlamentar da então Senadora Mailza Assis e vai atender mulheres do Alto Acre, oferecendo apoio com uma equipe multidisciplinar.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo os prefeitos Carlinhos do Pelado (Brasileia), Jerry Correia (Assis Brasil) e Padeiro (Bujari), além do Deputado Estadual Tadeu Hassem, secretários municipais e estaduais, vereadores, e representantes do Poder Judiciário, das forças militares e da sociedade civil*.

O CRAM é um importante avanço na proteção e acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso do governo com políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero.