Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza comemoração do aniversário de 7 anos da Vila Liberdade

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a comemoração no último sábado, 28, o aniversário de 7 anos de fundação da Vila Liberdade.

O evento prestou homenagens aos pioneiros do Liberdade, além de realizar a apresentações culturais e de escolas. Um dos homenageados foi Maurício Mappes, seringalista que atuou por décadas na região do Liberdade.

Sua filha, Laís Mappes, recebeu a homenagem póstuma a Maurício Mappes.

“Meu pai foi símbolo de empreendedorismo, e esse povo aqui é o povo que ele amava. Aqui iniciou a história do meu pai como empreendedor e seringalista. Sentimos muito orgulho por esta homenagem feita ao meu pai”.

Pedro Barroso foi homenageado como um dos pioneiros da região.

“Passei a vida toda no Liberdade, desde a época da borracha, agora é o tempo da farinha. Me sinto muito bem e estou emocionado com a homenagem”.

“A família toda aqui está sendo homenageada. Meu pai estava aqui desde que nasceu, foi seringueiro, patrão. Está é uma festa da família Barroso, uma festa do Liberdade. Agradecemos ao prefeito Zequinha Lima, porque nunca havia sido feito algo assim antes, proporcionando por nós em nome das famílias Barroso e dos pioneiros”, disse Cleusson Barroso, o Peteldi, filho do sr. José Barroso.

“Faço parte desta vila porque foi onde eu estava desde a fundação. Sou aquela pessoa que tem essa consideração por este Liberdade. A festa é boa para saber que nós somos aquelas pessoas que têm uma vila, e essa festa traz muita animação, nos deixa alegres”, disse Dona Ernestina Lima dos Santos, agricultora aposentada que mora no Liberdade desde 76.

O prefeito Zequinha Lima fez questão de programar as comemorações de todas as sete vilas de Cruzeiro do Sul como forma de prestigiar e valorizar a população de cada uma destas localidades.

“É muito emocionante estar aqui na primeira comemoração do aniversário da Vila Liberdade. Este é o primeiro aniversário que a gente celebra. A Vila é mais antiga, mas a gente considera desde a primeira eleição de subprefeito. Estamos comemorando sete anos. Temos apresentações culturais, escolas presentes, e o que a gente tem na floresta, o seringueiro e homenagens para aqueles que já contribuíram. Algumas homenagens póstumas para famílias pioneiras, apresentações culturais e shows para que a comunidade possa se divertir e proporcionar oportunidade para que a comunidade possa estar celebrando e comemorando com atividades tão importantes. Aqui estamos fechando este ciclo das sete vilas, que passarão a comemorar suas datas de fundação. É bom porque o povo se sente contemplado. O Liberdade tem uma participação importante na economia de Cruzeiro do Sul. Abastece a cidade. Celebrar este momento contagia e emociona a todos que vieram nesta noite de hoje.”