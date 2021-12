Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza cadastro do Programa Auxílio Brasil no rio Liberdade

Assessoria – A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) entregou na tarde desta quinta-feira (02) duas novas embarcações (tipo canoa) para serem utilizadas na travessia dos moradores que residem na região do Segundo Distrito.

As novas catraias substituirão as antigas embarcações que transportavam os moradores dos Bairros São Francisco e Niterói. De acordo com o gestor interino da Semsur, Adevaldo Rodrigues (Dé) a aquisição das canoas foi uma recomendação do prefeito Mazinho Serafim (MDB) para dar mais segurança aos moradores durante a travessia, sobretudo no período invernoso, época em que o volume das águas do Rio Iaco sobe consideravelmente.

“Atendendo à uma solicitação do nosso prefeito Mazinho Serafim entregamos as novas catraias à comunidade do Segundo Distrito, é um investimento importante para quem precisa utilizar esse tipo de transporte diariamente. Isso evidencia o compromisso da gestão municipal com as famílias que residem naquela região”, frisou.

O Vereador Sidiney Araújo (PP) participou do ato de entrega e agradeceu ao prefeito Mazinho por atender sua reivindicação. “Hoje é um dia importante para os moradores do segundo distrito, agradeço ao Prefeito por atender o nosso pedido. Tive uma conversa com ele há alguns dias atrás e ele prontamente se comprometeu em adquirir as novas embarcações, e hoje a nossa solicitação foi sendo atendida. Parabéns à gestão municipal por atender a necessidade da população”, afirmou.

O Presidente da Associação do bairro Niterói, Louro, também falou sobre a aquisição das novas embarcações. “Em nome da comunidade Niterói agradeço ao Prefeito Mazinho Serafim e toda sua equipe por mais uma vez olhar com carinho para quem reside no segundo distrito. Com toda certeza essas novas catraias serão de grande utilidade para o nosso trajeto diário”, disse.

