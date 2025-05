Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza blitz educativa em alusão ao Maio Laranja

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social -Creas, realizou na manhã desta quinta-feira, 29, uma blitz educativa em referência ao Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil.

A ação ocorreu em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória, no centro da cidade, com abordagem a motoristas, pedestres e em comércios. Além disso, a equipe realizou mobilizações em outros pontos estratégicos, como em frente ao Mercado Joãozinho Melo e a antiga Biblioteca Municipal, com a entrega de folhetos explicativos e orientações de conscientização a motoristas e pedestres.

O principal objetivo da campanha é sensibilizar a população sobre a importância do enfrentamento a esse tipo de violência, que, segundo os organizadores, tem registrado um aumento no número de denúncias.

Em 2024b foram recebidos 45 casos e durante o período da campanha, os órgãos de proteção receberam seis notificações . As denúncias podem ser feitas de forma anônima no Disque 100 ou junto ao Conselho Tutelar, ao Creas e à Delegacia.

Cíntia Sampaio, coordenadora do Creas, destacou a importância de romper o silêncio diante dessas situações. “Não se cale, denuncie. Pode fazer a denúncia de forma anônima ou falar para algum professor ou alguém de sua confiança. Quem fica em silêncio permite que a violência continue. Precisamos estar todos envolvidos”, enfatizou.

Encerramento da campanha

O encerramento da campanha será realizado nesta sexta-feira, dia 30, no auditório do Ministério Público, a partir das 8h30. Na ocasião, serão apresentados gráficos com os resultados alcançados ao longo do mês, com a presença de toda a rede de proteção das crianças e adolescentes.

O evento contará ainda com uma palestra do juiz de direito Dr. Luís Fernando Rosas, da Vara da Infância e Juventude, além do lançamento de um vídeo educativo. O material será disponibilizado por meio de um link para as escolas e para a comunidade.

Ao longo do mês, as atividades da campanha alcançaram mais de 5.300 alunos, com ações preventivas e palestras realizadas em 40 escolas do município.

As ações contam com ação conjunta e parceria de diversas instituições, entre elas: Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado da Infância e Juventude, Delegacia Geral e Delegacia de Proteção às Mulheres, Crianças e Adolescentes, Missão Família, CEANOM, Cáritas, Fundação Betel, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Assistência Social (municipal e estadual), Secretaria de Saúde (municipal e estadual), Secretaria de Educação e Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes.