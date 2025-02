Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza alinhamento de apresentação do Programa “Riqueza no Campo”

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai apresentar sábado,22, as 8 horas da manhã ,no auditório de SEDUP, o programa Riqueza no Campo, Riqueza Ações e Proposições, que visa fomentar a agricultura familiar no município. Os detalhes foram tratados nesta terça-feira, houve uma reunião de alinhamento para apresentação para agricultores,associações agrícolas e entidades que atuam no setor.

A reunião contou com a presença das Secretarias municipais de Turismo, Casa Civil e Meio Ambiente, Embrapa, Banco da Amazônia, INCRA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dentre outros.

O secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Cruzeiro do Sul, Nildson Moura, afirmou que a reunião foi necessária para alinhar com os outros participantes a organização do evento.

“Com o Programa “Riqueza no Campo” buscaremos alavancar o crescimento da agricultura familiar di município. O programa será apresentado aos produtores rurais no próximo sábado e deverá impulsionar a produção em Cruzeiro do Sul”, citou o secretário.