Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza ações educativas da campanha Maio Amarelo

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, em parceria com o DETRAN AC e apoio da Polícia Militar e SEST SENAT, realizou nesta quinta-feira, 8, duas ações educativas da Campanha Nacional Maio Amarelo. As equipes fizeram palestra em uma empresa prestadora de serviços de energia elétrica e uma blitz com orientação no cruzamento das Avenidas Rui Barboza e Coronel Mâncio Lima.

A blitz educativa alcançou mais de 100 motoristas com a entrega de panfletos e orientações de trânsito seguro como de não atender celular no trânsito, mostrando o perigo de acidentes.

“Esse mês nós estamos fazendo diversas atividades, educação do trânsito aqui na nossa cidade, conversando com todos os condutores, levando nosso apoio e também informando a importância de um trânsito seguro. Estamos pedindo que os motociclistas, sempre usem capacete com viseira baixada, com a trava e também nossos condutores de carro a usar o cinto na hora de dirigir”, destacou o Secretário Adjunto de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Zaldo Nobre.