Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Ação de Natal na APADEQ, ação faz parte da campanha de Natal

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Grupo de Apoio ao Serviço Humanitário – GASH, realizou uma ação de saúde e distribuição de

presentes na Associação de Pais e Amigos dos Dependentes Químicos – Apadeq, na manhã desta terça, 12.

A ação faz parte da campanha de Natal coordenada pela primeira-dama do município Lurdinha Lima, juntos às 31 instituições filantrópicas de Cruzeiro do Sul com os quais a prefeitura mantém convênio.

“Agradecemos pela ação da prefeitura, que é um reconhecimento ao trabalho da Apadeq. Essa não é a primeira ação do prefeito Zequinha Lima contempla não apenas à APADEQ, mas outras 30 instituições como a Missão Família, APAEA, Fundação Betel e outras. O dependente químico é um problema de saúde pública, uma patologia de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado. Mas temos um prefeito que tem preocupação com seu povo procura sanar essa lacuna. Os repasses estão sendo pagos em dia, o que ajuda muito no nosso planejamento”, agradeceu ele

O prefeito Zequinha Lima ressaltou as atividades desenvolvidas pela Apadeq em Cruzeiro do Sul há mais de 20 anos.

“Fiz questão de prestigiar o evento porque sei da importância da Apadeq. Aqui são 21 anos de serviços salvando muitas famílias resgatando das drogas, das ruas. É um trabalho fundamental que precisa ser reconhecido e apoiado e que a cada dia vem melhorando e ampliando os serviços. Um trabalho fundamental que a prefeitura sozinha reconhece que não conseguiria fazer, por isso temos que apoiar quem tem know-how. O pagamento em dia dos convênios é uma questão de honra para nós. Temos realizado diversas ações, coordenadas pelo vice-prefeito Henrique para amenizar este problema, conversando com as famílias. Todo este trabalho feito resultou que mais de 20 pessoas das ruas foram encaminhadas para tratamento. As pessoas às vezes não percebem o problema, mas estamos trabalhando. Se não fosse a atuação do poder público, o problema estaria mais grave”, destacou Zequinha.

A primeira-dama Lurdinha Lima afirmou que todas as casas terapêuticas receberão os itens arrecadados, bem como a ação de Natal, a exemplo da Apadeq.

“Estaremos também em outras casas fazendo essa manhã de entretenimento com jogos, brincadeiras, premiação, lanche, entrega de presentes natalinos para eles e familiares. Temos feito a arrecadação de roupas, calçados, brinquedos, fraldas, cestas básicas e alimentos não perecíveis. Quem puder ajudar as casas terapêuticas, donativos podem ser entregues na antiga prefeitura no centro, tanto no Miritizal quanto nas caixinhas coletoras de donativos . Tudo será entregue nas Casas Terapêuticas” relata a primeira dama de Cruzeiro do Sul, Lurdinha Lima.