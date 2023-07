Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove mecanização agrícola para produtores familiares na BR-307

Assessoria PMCZS – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca SEMAPA – vem promovendo e ampliando o acesso à mecanização agrícola dos produtores familiares.

Na região da BR 307, que abrange as regiões da Vila Santa Luiza do Pentecostes, Macaxeiral, Santa Bárbara, Santa Maria e outros ramais adjacentes, a prefeitura está há 30 dias com dois tratores para aração e gradagem.

Neste período, cerca de 40 hectares de solo já foram mecanizados naquela região.

A mecanização propicia melhor aproveitamento do solo, maior produtividade e menos trabalho para o agricultor. No modelo tradicional de preparação do solo, é necessário realizar a broca, o uso do fogo e a destoca da área. Uma atividade exaustiva que consome a maior parte do tempo do agricultor e limita a área de plantio.

“Quando autorizado pelo órgão ambiental, no local certo da propriedade, a mecanização substitui qualquer tipo de uso de fogo na área, até porque não faz nenhum sentido mineralizar a área com fogo, tirando cerca de 30% dos nutrientes do solo e em seguida aradar. Essa é a orientação dada pela secretaria ao produtor”, explica o Secretário Municipal de Agricultura Eutimar Sombra.

“Além disso, a área mecanizada e corrigida garante maior vida útil do solo e proporciona a possibilidade de o produtor não abrir área nova. Esse é o principal ganho ambiental com a mecanização”, explica o secretário.

A mecanização é realizada através de uma parceria com os agricultores que custeiam apenas o combustível das máquinas.

“Para fazer esse serviço manual tem que brocar, tocar fogo, destocar, dá muito mais trabalho. Com a terra aradada é só tirar maniva e plantar. Se tivesse que pagar por um serviço desses ia ser mais de R$1000 reais, pagando só o combustível ficou por R$340. Estou feliz, porque é uma redução de custo. Agradecemos muito ao subprefeito Liberman que é quem leva nossas demandas à prefeitura, e ao Prefeito Zequinha que vem buscando atender essas demandas”, explica Vital Viana de Matos, produtor da Comunidade Santa Bárbara na BR 307.

“Sem arado mecânico leva muito tempo de trabalho, com isso aumenta produção. A maioria dessas terras, se não for com arado mecânico não dá mais para plantar”, explica Antônio Deodato da Silva.

“Estamos em visita às áreas mecanizadas onde através do subprefeito Liberman, pudemos fazer um planejamento detalhado das necessidades dos agricultores e com isso montar um cronograma para atendê-los da melhor maneira possível. Estamos com dois tratores há mais de 30 dias, porque tinha muita demanda represada de aradagem de terra nessa região. São quase 40 hectares e terra mecanizados o que significa aumento de produção da agricultura familiar. A preparação do solo, é um passo importante, juntamente com a orientação técnica, o transporte para que chegue um produto sadio na mesa do consumidor. O morador está feliz e nós, da gestão ficamos felizes porque está chegando investimento da prefeitura nessas localidades”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.