Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove cerimônia de colação de grau para ACS, ACE e Vigilância em Saúde

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Saúde realizou neste sábado a cerimônia de colação de grau dos Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Endemias e Agentes de Vigilância em Saúde. A cerimônia ocorreu às 19 horas no Espaço Cultural Cordélia Lima, ao lado do ginásio Jader Machado.

Estiveram presentes o Vice-Prefeito Henrique Afonso que representou o Prefeito Zequinha e a Secretária Municipal de Saúde, Valéria Lima.

Esta foi a primeira turma de 164 agentes no total. Formada através do programa do Governo Federal “Saúde com agente” e de formato semipresencial, com carga horária de 1.275 horas e duração mínima de 10 meses, a iniciativa visa melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária aos brasileiros, além de buscar a valorização dos Agentes, que desempenham papel relevante como educadores para a cidadania na Saúde, por meio de maior atuação na prevenção e no cuidado das pessoas. O objetivo é que esses profissionais tenham um olhar apurado sobre informações coletadas nas residências e saibam melhor orientar os pacientes que necessitam de atendimento.

O governo federal arcou os preceptores para o curso, enquanto a prefeitura colaborou através da compra de equipamentos necessários ao aprendizado tais como medidor de pressão arterial digital, oxímetro e glicosímetro.

Através do uso adequado destes equipamentos, ACS e Agentes de Vigilância terão uma atuação ainda mais efetiva no diagnóstico, combate e prevenção de doenças.

“Este curso oferecido é importante para a nossa carreira profissional. O material é muito rico e pudemos aprender de forma didática para poder trabalhar melhor no nosso dia a dia”, disse o ACS José Fernandes Barbosa.

“Significa um melhoramento da saúde da população. É de grande relevância para o controle e combate da malária e outras doenças transmitidas por vetores. Aprendemos muito sobre a necessidade de integração das equipes, UBS e ACS para fazer trabalho de qualidade voltado para a população”, disse Elzilene Valente de Carvalho, Técnica de Vigilância em Saúde.

“Este é um curso de um ano, sendo seis meses teórico e seis meses prático, quando então são colocados em prática os conhecimentos adquiridos. É gratificante ver o empenho deles, o tanto que se dedicaram tanto os agentes comunitários quanto os de endemias, disse Luana Messais preceptora do curso.

“É oportunidade de receber conhecimento e de melhorar o atendimento de saúde. Através destes testes de aferir pressão, teste de glicemia e oxigenação, é possível tornar as vistas domiciliares mais eficazes, e com isso diminuir possíveis danos em consequência destes índices”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Valéria Messias.