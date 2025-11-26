Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove ações do Novembro Azul no Complexo Esportivo do município

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira, 26, no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, uma programação especial alusiva ao Novembro Azul que é o mês de combate ao câncer de próstata e à saúde do homem. As atividades começam a partir das 17h e incluem vacinação, testes rápidos, orientação em saúde e um aulão de dança.

E devido à proximidade da final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Palmeiras, no sábado, 29, a organização recomenda que os participantes compareçam usando a camisa do seu time do coração.

O secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira, destacou que a proposta é unir prevenção, atividade física e descontração para incentivar o cuidado com a saúde do homem.

“Nas atividades do Novembro Azul, todo mundo vai vir aqui pro Complexo com a camisa do seu time. É uma rivalidade saudável com foco na saúde. Novembro Azul é cuidado e também é movimento. E a gente quer você com a gente nesse dia”, afirmou.

Segundo ele, além dos serviços de saúde, o momento será uma oportunidade para quem já frequenta o Complexo incluir mais uma ação em sua rotina. “Vai ter vacinação, teste rápido, orientação de saúde. Além disso, você pode participar do nosso aulão de dança, correr ou caminhar. O importante é cuidar da saúde. E você que já treina aqui no Complexo, não tem desculpa”, reforçou.