Prefeitura de Cruzeiro do Sul presta suporte e Assistência Funerária a morador de rua encontrado morto

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e da Secretaria Municipal de Saúde, prestou assistência funerária ao morador de rua encontrado morto no bairro do Remanso, Gerivaldo Augusto da Silva, de 43 anos, nesta sexta-feira, 4. Garantiu a documentação dele junto á Secretaria de Justiça e Segurança Pública e o caixão do homem.

Todos os procedimentos necessários foram realizados em tempo hábil.

O Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, explicou que a pasta seguiu os protocolos adequados para a emissão do atestado de óbito. “Existem algumas regras relacionadas a esse tipo de evento, um óbito em via pública. Num primeiro momento, deve-se sempre acionar os serviços de polícia para averiguar se não se trata de um crime, e isso foi devidamente feito. A equipe da Polícia Técnica constatou que não se tratava de um óbito criminal e, na sequência, a equipe da Saúde foi providenciada para realizar o atestado de óbito”, esclareceu Siqueira.

Ainda segundo ele, houve a remoção temporária do corpo por parte dos familiares, o que não comprometeu a realização dos trâmites necessários. “Os procedimentos foram realizados a contento e, automaticamente, o serviço de assistência social foi acionado para atender prontamente a família”, completou.

A Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos, detalhou os procedimentos adotados para a assistência funerária. “Lamentamos esse óbito e expressamos nossos sentimentos à família. Tratava-se de uma pessoa em situação de rua, por opção dele, mas que infelizmente veio a óbito. A Assistência Social viabilizou o auxílio funeral, acionando a funerária, que realizou a remoção do corpo após a emissão do atestado de óbito. Os familiares foram localizados e, neste momento, estão velando o corpo do morador de rua em um caixão digno”, explicou.