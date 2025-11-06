Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul presta apoio a família que teve casa incendiada e garante aluguel social
Tudo Sobre Política II
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Defesa Civil, prestou apoio imediato à família de Andressa Mendonça, de 34 anos, que teve sua residência completamente destruída por um incêndio na madrugada desta quarta-feira, 5. O imóvel, localizado na Rua Muru, bairro João Alves, foi totalmente consumido pelo fogo, resultando na perda de todos os pertences da família. Além do suporte emocional e técnico à família a Prefeitura vai garantir aluguel social para a mulher e os quatro filhos dela.
Equipes da Assistência Social e da Defesa Civil Municipal foram até o local na manhã desta quarta-feira levando cestas básicas e oferecendo acolhimento, escuta qualificada e orientações sobre os encaminhamentos possíveis dentro das políticas públicas municipais.
Dos quatro filhos de Andressa, três já participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), enquanto o mais novo é acompanhado pelo Programa Criança Feliz (PCF)— ambos mantidos pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul com foco na promoção do bem-estar familiar e no fortalecimento dos laços comunitários.
“A família recebeu suporte emocional e técnico e, em breve, será contemplada com o benefício do aluguel social, garantindo condições dignas de moradia enquanto busca recomeçar. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como objetivo complementar o trabalho social com famílias, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social por meio do fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Durante a ação, foram oferecidos apoios e encaminhamentos necessários, com o envolvimento de toda a rede de proteção social do município”, afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania de Cruzeiro do Sul, Milca Santos.
Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia avança nas tratativas para construção de novas moradias em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia cumpriu agenda no Ministério das Cidades, em Brasília, acompanhado do secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago (SEHURB). A reunião teve como foco principal a construção de novas moradias para Assis Brasil e o avanço dos projetos habitacionais já aprovados pela Pasta.
O município possui propostas cadastradas para novos empreendimentos habitacionais, mas enfrenta entraves relacionados à regularização fundiária — um dos principais desafios que o prefeito tem buscado solucionar para garantir a liberação dos investimentos federais.
Durante o encontro, foram discutidos três empreendimentos habitacionais já aprovados pelo Ministério das Cidades, que ainda dependem de ajustes técnicos para serem executados. A comitiva foi recebida pelo coordenador-geral de Assuntos Estratégicos, Breno Molinar, juntamente com Tais Furtado, Rafael Andrigueto e Samuel da Silva, integrantes da equipe técnica do Ministério.
A reunião resultou em encaminhamentos importantes, fortalecendo o compromisso com a ampliação do acesso à moradia digna no município.
“Saímos do Ministério com avanços significativos. Estamos garantindo que os projetos de moradias saiam do papel e cheguem a quem mais precisa”, destacou o prefeito Jerry Correia.
Atualmente, Assis Brasil conta com iniciativas em andamento, entre elas:
25 casas garantidas pelo Estado;
30 unidades propostas pelo município;
Mais 20 novas moradias em fase de proposta pela Prefeitura;
11 unidades já em construção por meio do Programa Calha Norte, fruto de emenda do ex-deputado Léo de Brito.
A gestão municipal segue empenhada em avançar na regularização fundiária, etapa essencial para viabilizar novos investimentos habitacionais, reforçando o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com a garantia de moradia digna e melhor qualidade de vida para as famílias assis-brasilenses.
Prefeito Jerry Correia avança nas tratativas para construção de novas moradias em Assis Brasil
ABDI e Ifac lançam hub que promete transformar a produção e o empreendedorismo no Acre
Prefeitura de Cruzeiro do Sul presta apoio a família que teve casa incendiada e garante aluguel social
Maria Antônia destaca os 33 anos de emancipação de Marechal Thaumaturgo e pede técnico para a sala ortopédica em Cruzeiro do Sul
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS
POLÍTICA
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS
Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento – Foto: Reprodução Envolvido em um dos maiores escândalos...
Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo
Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom. É...
Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social
Fila de madrugada, poucas fichas e humilhação: população do Bujari denuncia descaso da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social....
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
EDUCAÇÃO
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque2 dias atrás
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
-
Polícia3 dias atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
-
Política6 dias atrás
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
-
Política Destaque5 dias atrás
PT-AC anuncia ação judicial contra Ulysses Araújo e acusa deputado bolsonarista de fabricar mentiras para atacar ex-governadores