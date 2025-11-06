Prefeitura de Cruzeiro do Sul presta apoio a família que teve casa incendiada e garante aluguel social

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Defesa Civil, prestou apoio imediato à família de Andressa Mendonça, de 34 anos, que teve sua residência completamente destruída por um incêndio na madrugada desta quarta-feira, 5. O imóvel, localizado na Rua Muru, bairro João Alves, foi totalmente consumido pelo fogo, resultando na perda de todos os pertences da família. Além do suporte emocional e técnico à família a Prefeitura vai garantir aluguel social para a mulher e os quatro filhos dela.

Equipes da Assistência Social e da Defesa Civil Municipal foram até o local na manhã desta quarta-feira levando cestas básicas e oferecendo acolhimento, escuta qualificada e orientações sobre os encaminhamentos possíveis dentro das políticas públicas municipais.

Dos quatro filhos de Andressa, três já participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), enquanto o mais novo é acompanhado pelo Programa Criança Feliz (PCF)— ambos mantidos pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul com foco na promoção do bem-estar familiar e no fortalecimento dos laços comunitários.

“A família recebeu suporte emocional e técnico e, em breve, será contemplada com o benefício do aluguel social, garantindo condições dignas de moradia enquanto busca recomeçar. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como objetivo complementar o trabalho social com famílias, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social por meio do fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Durante a ação, foram oferecidos apoios e encaminhamentos necessários, com o envolvimento de toda a rede de proteção social do município”, afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania de Cruzeiro do Sul, Milca Santos.