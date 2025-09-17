Prefeitura de Cruzeiro do Sul prepara rua do Bairro Aeroporto Velho para asfaltamento

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está preparando várias ruas para o asfaltamento. No bairro Aeroporto Velho, a Rua Raimundo Leite de Melo está recebendo um amplo serviço da Secretaria Municipal de Obras, que inclui drenagem, aterro, compactação e, por fim será realizada a pavimentação asfáltica.

As equipes abriram a via e já realizaram a retirada de grande quantidade de lama e entulho acumulados na área, realizando em seguida a parte do aterro e drenagem. O prefeito Zequinha Lima esteve no local nesta terça-feira ,16, acompanhado do secretário de Obras, Carlos Alves, para acompanhar de perto os trabalhos.

“Esse espaço aqui era uma baixada muito feia, que trazia muitos transtornos para os moradores, especialmente no período do inverno. Só aqui já retiramos mais de 100 carradas de lama e lixo. Agora estamos urbanizando, canalizando e preparando a base para que essa rua seja asfaltada. É um trabalho que garante acesso em qualquer época do ano e, ao mesmo tempo, valoriza as casas e traz dignidade para as famílias que vivem aqui”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, explicou que o trabalho envolve diferentes etapas e é fundamental para transformar a realidade da rua.

“Na Raimundo Leite estamos realizando um grande serviço de drenagem e aterro. Foram retiradas centenas de carradas de lama e substituídas por barro novo e de qualidade. Ao todo, utilizamos quase 500 carradas de material para recuperar a área. Agora estamos concluindo a drenagem e compactação, para em seguida receber a pavimentação asfáltica. Essa era uma região que enfrentava muitos problemas, mas que agora será totalmente transformada”, afirmou o secretário.

Serviços e agradecimentos

Além do Aeroporto Velho, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém outras frentes de serviço em andamento. Na manhã desta terça-feira, o prefeito Zequinha Lima também entregou a obra de canalização e recuperação da Rua do Embira, no bairro João Alves, onde mais de 80 metros foram recuperados, solucionando um problema histórico de drenagem. Os moradores da área comemoraram a realização da obra com um café da manhã.

Morador da Rua do Embira há 16 anos, Raimundo Nonato relembrou as dificuldades enfrentadas antes da obra.

“A situação aqui era muito difícil. Toda água que descia passava pelo pé do muro e chegava nas casas. Era um perigo, tanto que eu pensava até em vender minha casa, mas do jeito que estava ninguém compraria. Agora, com a canalização, está tudo diferente. Graças a Deus melhorou muito, e agradecemos à prefeitura por resolver esse problema”, afirmou.