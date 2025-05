Prefeitura de Cruzeiro do Sul prepara grande festa para o Dia das Mães com bolo de 50 metros, shows e sorteios

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul já está preparando uma das festas mais esperadas do ano: a celebração do Dia das Mães. O evento será realizado neste domingo, 11 de maio, a partir das 16h, na Praça do Centro Cultural, e promete superar todas as edições anteriores.

De acordo com a organização, a festa deste ano será ainda maior que a de 2024, que já foi considerada um sucesso, com a presença de mais de 5 mil mulheres e o sorteio de mais de 150 prêmios. Em 2025, a expectativa é atrair um público ainda maior, com uma programação repleta de atrações e momentos especiais.

Entre os destaques estão o tradicional bolo gigante, que este ano terá 50 metros de comprimento, apresentações musicais ao vivo, concursos temáticos voltados às mães, além da distribuição gratuita de lanches para os participantes. Também haverá sorteio de brindes e homenagens emocionantes com vídeos dedicados às mães da cidade.

A Prefeitura convida toda a população para participar da festa e celebrar, o amor e a dedicação das mães cruzeirenses. A entrada será gratuita.

“O prefeito Zequinha Lima quer uma festa maior do que a do ano passado para homenagear mais mães. Será uma linda festa vim muitas atrações para agradar as mães de todas as idades “, pontua o sectário da Casa Civil, Ney Williams.