Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, pavimenta rua no Bairro do Saboeiro

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação realizou na quinta-feira, 24, a pavimentação do trecho da Rua 5 de Novembro no Bairro do Saboeiro.

Os serviços de infraestrutura são de terraplanagem, instalação de bueiros, recuperação de asfalto e meio fio. O morador José Barroso, destacou as dificuldades de locomoção do local e agradeceu a gestão.

“A gente mora aqui já tem 5 anos, mas meus vizinhos comentam que tem mais de 12 anos que ninguém entrava aqui para ajeitar essa rua. Então, eu fiquei muito feliz que o prefeito tenha olhado aqui para nosso bairro, tem muita gente, crianças que tem dificuldades de sair, especialmente quando chove porque a água fica acumulada. Então, eu fico muito agradecido mesmo pela a obra que estão fazendo.”

Maria Luzelí, moradora da rua há 15 anos disse que há muito tempo a população pedia essa melhoria e agradeceu ao prefeito Zequinha Lima.

“Há 15 anos essa rua estava precisando de melhorias, a gente já estava pedindo fazia muito tempo para o prefeito fazer nossa rua e agora ela saiu. A gente quer agradecer, de coração, o prefeito pela obra que ele está fazendo.”

O secretário da pasta Carlos Alves, enfatizou que a gestão do prefeito Zequinha Lima está atuando em diversas frentes de serviços aproveitando o verão amazônico.

“No momento estamos com mais de 11 frentes de serviços, aproveitando o nosso verão para trazer as melhorias para a cidade. Aqui estamos trabalhando na pavimentação dessa rua que foi um pedido do prefeito Zequinha Lima no sentido de melhorar a vida dessas pessoas.”