RIO BRANCO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa do XVII Fórum Internacional em Saúde no Teatro da Ufac

Publicados

29 de outubro de 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, participa do XVII Fórum Internacional em Saúde no Teatro da Universidade Federal do Acre -Ufac, em Rio Branco. Durante o evento também ocorre o IX Fórum de Saúde Coletiva do Acre, que aborda práticas e ações voltadas à gestão de resíduos e à promoção de cidades mais sustentáveis.

A conferência tem como objetivo discutir a política nacional de resíduos sólidos, política reversa, gestão, economia circular e alternativas penais, seguindo a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), relacionadas ao 16 Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o Tema: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

O evento onde está a secretária da pasta, Edna Fonseca,reúne especialistas, gestores e autoridades de todo o país e da América do Sul para discutir estratégias voltadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos, à Logística Reversa, à Gestão Ambiental, à Economia Circular e às Alternativas Penais como medidas socioeducativas e socioambientais na Amazônia Ocidental Acreana.

Edna Fonseca participa do evento como conferencista, apresentando o tema:

“Experiência piloto da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade frente aos Resíduos Sólidos Recicláveis: facilidades e dificuldades.” Em sua exposição, ela destacou as iniciativas de Cruzeiro do Sul com a coleta seletiva, a criação de garrafas ecológicas, a instalação de lixeiras sustentáveis e a transformação de garrafas PET em vassouras ecológicas, práticas que demonstram o compromisso do município com a logística reversa e a transformação de resíduos em sustentabilidade.

“Eu apresento a experiência piloto da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade frente aos resíduos sólidos recicláveis, as facilidades e dificuldades, mostrado a redução de materiais que deixam de ser levados para o nosso aterro controlado e são recuperados pela cooperativa COOPSUL, que contribui diretamente para o fortalecimento do trabalho desenvolvido pelos catadores, que transformam o material recolhido em renda e novos produtos”, destacou a secretária.

O encontro pretende ainda conhecer a problemática dos resíduos sólidos e suas implicações nos países vizinhos Peru e Bolívia, proporcionar a reeducação, reinserção social e reciclagem de resíduos sólidos por infratores de baixo potencial ofensivo, sentenciados pela justiça com cumprimento das alternativas penais, enquanto medidas socioeducativas e socioambientais na Amazônia Ocidental Acreana. Além disso, com a conferência deve ser inserido o projeto 3 R’s no Protagonismo Colaborativo da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Acre, com incentivo empresarial no reaproveitamento dos resíduos sólidos e na geração de emprego e renda.

Após o encontro o objetivo é desenvolver as ações integradas junto ao Governo do Estado, Prefeituras, UFAC e demais parceiros da sociedade civil organizada, para conhecer às experiências locais e de outras regiões, envolvidas com a temática residuos sólidos.

Cruzeiro do Sul sedia capacitação de Conselheiros Tutelares e de Direitos da Universidade Federal do Acre

30 minutos atrás

29 de outubro de 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, está participando da terceira etapa de formação de conselheiros tutelares e de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O evento que reúne 60 conselheiros do estado teve início na terça-feira, 28 e que ocorre em uma sala do Teatro dos Nauas e se estende até quinta-feira, 30. A secretária Milca Santos participa do evento, coordenado por uma equipe da Universidade Federal do Acre -UFAC, que abrange os 22 municípios e integra as atividades da Escola de Conselhos.

Os participantes têm a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre temas cruciais, como o papel dos conselhos, estratégias de combate à exploração e ao abuso sexual, proteção social, educação, saúde e crimes contra crianças e adolescentes.

O professor Jota Conceição ressaltou a importância do curso. “Nosso objetivo é fortalecer e capacitar os profissionais que atuam na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, promovendo uma formação integrada entre saúde, educação e assistência social”, comentou.

A professora Sabrina Cassol enfatizou o foco do trabalho em Cruzeiro do Sul, que visa qualificar a rede de proteção infantojuvenil. “Estamos comprometidos em capacitar continuamente os profissionais das áreas de assistência social, saúde e educação para prevenir a violência e os crimes contra crianças e adolescentes”, explicou.

Leia Também:  Prefeito Jerry Correia busca parceria com Governo para viabilizar novas unidades habitacionais em Assis Brasil

Milca Santos, por sua vez, destacou a relevância da formação. “A formação é fundamental para o fortalecimento da proteção dos direitos na região do Vale do Juruá, envolvendo Cruzeiro do Sul e também os municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter”, afirmou.

A secretária ainda ressaltou que, com a qualificação oferecida, os conselhos estarão mais preparados para enfrentar as violações de direitos. “O Conselho Tutelar é o guardião dos direitos da criança e do adolescente, e queremos garantir que eles tenham o suporte necessário para desempenhar essa função.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a gestão do prefeito Zequinha Lima tem se empenhado em fornecer as ferramentas necessárias para o funcionamento eficaz dos conselhos, evidenciando seu compromisso com a proteção dos direitos”, finalizou.

