Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa de encontro sobre o Fundo Nacional de Assistência Social

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, está presente no encontro sobre o Fundo Nacional de Assistência Social, que ocorre nesta segunda-feira, 19, em Rio Branco. O evento, intitulado “FNAS pelo Brasil”, reúne gestores e especialistas na área.

O Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS é um recurso público destinado à gestão orçamentária e financeira, com a finalidade de oferecer suporte a serviços, programas, projetos e benefícios voltados para a assistência social.A programação do encontro inclui palestras sobre temas relevantes, como emendas fundo a fundo e contratos de repasse.

Milca Santos, secretária da pasta, enfatizou a importância da participação no evento. “O encontro conta com a presença do coordenador do Fundo Nacional, e sua equipe técnica e o objetivo é fortalecer o Sistema Único de Assistência Social -SUAS nos municípios, abrangendo tanto a complexidade básica quanto a alta complexidade. O evento apresenta uma programação rica em informações, com atualizações sobre as novas portarias que regulamentam a gestão”, afirma a gestora.