Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul organiza estacionamentos e amplia estrutura para o Festival da Farinha
Tudo Sobre Política II
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está organizando a estrutura que vai receber o público do Festival da Farinha 2025, marcado para os dias 27, 28, 29 e 30 de agosto, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.Além das melhorias no espaço, a gestão municipal também está ampliando as áreas de estacionamento, garantindo maior comodidade e segurança aos visitantes.
Na manhã desta quarta-feira, 20, o prefeito Zequinha Lima, acompanhado das equipes das Secretarias de Trânsito, Cultura e Casa Civil, visitou os locais que irão servir como estacionamento durante os dias de festa. Entre os espaços disponibilizados estão áreas do Exército, da Aeronáutica, de moradores da região e também de um terreno cedido por um empresário, vizinho ao Complexo.
“Estamos agora visitando as áreas que vão servir de estacionamento aqui ao lado do Complexo Esportivo. Quero agradecer ao empresário Fernando, que cedeu sua área. Estamos ampliando o espaço, que terá capacidade para aproximadamente 300 a 400 carros. Isso vai dar mais conforto e segurança para quem vier prestigiar o Festival da Farinha”, afirmou o prefeito.
“A população de nossa cidade merece uma festa grandiosa e representativa como o Festival da Farinha. Será um momento de celebração da nossa cultura e também de valorização do nosso povo”, concluiu ele.
Além da criação de estacionamentos, a Prefeitura está realizando melhorias no Complexo Esportivo, construindo escadas e ampliando os acessos no local que é um dos mais frequentados de Cruzeiro do Sul.
“O Complexo Esportivo é um marco da nossa administração, pois fomos nós que o estruturamos. A cada ano buscamos modernizar e aprimorar este espaço. A escolha de sediar o Festival da Farinha aqui é para consolidá-lo como um evento emblemático de Cruzeiro do Sul, já que este é um dos locais mais frequentados da cidade. Estamos fazendo melhorias adicionais, incluindo acessos e expansão das áreas para receber melhor o público”, destacou Zequinha.
O Festival da Farinha conta com uma programação especial, com shows de artistas nacionais e regionais. Entre as atrações já confirmadas estão Marília Tavares, Evoney Fernandes e diversas bandas locais.
Rotatória
A Prefeitura de Cruzeiro vai realizar durante o Festival da Farinha, a inauguração da rotatória no entorno do Complexo Esportivo, obra que vai garantir mais segurança no trânsito e facilitar a mobilidade na área.
Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves em parceria com Sebrae apresenta projeto de interiorização da inovação
(Assessoria) – A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, realizou nesta quarta-feira, 20, na sala de reuniões da Câmara Municipal, a apresentação do projeto de Interiorização da Inovação, conduzida pelos analistas Marcos Maciente e Jorge Freitas.
O encontro reuniu gestores escolares, secretarias, coordenações e representantes do setor privado, com o objetivo de promover a inovação em diferentes áreas e regiões, impulsionando o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável.
A gestão municipal reafirma o compromisso em apoiar iniciativas que fomentem o desenvolvimento local e a inovação, fortalecendo a economia e melhorando a qualidade de vida da população.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul organiza estacionamentos e amplia estrutura para o Festival da Farinha
Prefeitura de Rodrigues Alves em parceria com Sebrae apresenta projeto de interiorização da inovação
Brasiléia amplia atendimento a crianças com TEA e se torna referência com o “Meu Mundo”
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Vereador André Kamai apresenta projeto que cria Conselho de Desenvolvimento Rural e dá voz aos agricultores de Rio Branco
POLÍTICA
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom
Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília
A recente publicação de Karol Queiroz, namorada do governador Gladson Cameli (PP), em seu perfil no Instagram, reacendeu o debate...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário
-
Política Destaque7 dias atrás
Bocalom lança edital de quase R$ 5 milhões para decoração natalina de 2025; Casa do Papai Noel e Pinheiro Digital vão custar quase R$ 1 milhão
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul
-
Política6 dias atrás
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado