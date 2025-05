Prefeitura de Cruzeiro do Sul oferece apoio ao Polo Naval após incêndio que consumiu cinco boxes

Em nome do prefeito Zequinha Lima, o assessor especial de relações institucionais José Maria e o secretário da casa civil Ney Willians visitaram o Polo Naval para prestar assistência após o incêndio que consumiu pelo menos cinco boxes na noite de quarta-feira, 28.

Nivaldo Coelho dos Santos, presidente da Cooperativa de Produtores de Barco e Canoa -Bajolas que administra o espaço, disse que cerca de 30 pessoas tiram o sustento da família trabalhando no local. Ele agradeceu pelo apoio oferecido pela gestão municipal.

“Acreditamos que o incêndio foi causado pelas condições em que os trabalhadores atuam para derreter o alumínio e fabricar hélices. Isso gera um sentimento de tristeza, pois vemos nossos colegas — mais de 25 a 30 trabalhadores, muitos deles pais de família — desolados. O prefeito Zequinha Lima me ligou cedo de Rio Branco, expressando solidariedade e assegurando que poderíamos contar com seu apoio. Também tivemos a presença do governo e da equipe da prefeitura, como Zé Maria e o Ney, que se prontificaram a ajudar. Estamos muito otimistas e felizes por termos pessoas que acreditam no nosso trabalho”, afirmou.

José Maria, assessor especial de relações institucionais, disse que o prefeito já fez contato com o governador Gladson Cameli, para atuarem juntos no apoio aos trabalhadores e revitalização do espaço.

“Estamos aqui hoje como prefeito Zequinha Lima determinou. Já conversamos com o governo do Estado e estamos estabelecendo parcerias para reestruturar o local”, ressaltou.

“A prefeitura está atuando em parceria para garantir uma ajuda rápida e eficaz, permitindo que esses trabalhadores retomem suas atividades o mais breve possível”, finalizou Ney Williams Mazzaro, secretário da Casa Civil Municipal.

O prefeito Zequinha Lima determinou que toda a prefeitura esteja a disposição para auxiliar no que for necessário e publicou uma nota de solidariedade.

“Em nome da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, expresso minha profunda solidariedade aos trabalhadores, empresários e colaboradores do Polo Naval, atingido por um incêndio na noite de 28 de maio de 2025. Graças à pronta resposta do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas sem vítimas, preservando os principais galpões.Reconhecemos o Polo Naval como um pilar vital de nossa economia e reafirmamos nosso compromisso em apoiar sua reconstrução. Aos que enfrentam perdas e desafios neste momento, oferecemos nosso apoio e solidariedade. Unidos, superaremos esta adversidade e fortaleceremos ainda mais nossa Cruzeiro do Sul”, pontua o prefeito.

Sobre o Polo Naval

Inaugurado em 2013, o Polo Naval foi criado para otimizar a dinâmica de navegação no Rio Juruá, uma das rotas mais movimentadas do estado. No local, são fabricadas bajolas (mini lanchas), canoas, baleeiras (embarcações a remo), batelões (para transporte de cargas pesadas), rebocadores e barcos de alumínio de diversos tamanhos.