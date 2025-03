Prefeitura de Cruzeiro do Sul monta estrutura para atendimento de saúde no Bairro Miritizal

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde transferiu de forma temporária o atendimento de saúde das unidades Doutor José Matheus e Áriton Rosas, localizadas no Bairro do Miritizal e Boca do Môa para quadra de esportes ao lado da creche Ambrozina Negreiros, no Miritizal. A medida teve que ser tomada devido à cheia do rio Juruá,que atingiu as unidades.

A equipe da unidade Dr° José Matheus está atendendo durante todo o dia na quadra e os profissionais da unidade Áriton Rosas realizam atendimento às pessoas que seguem em casa, apesar da enchente.

A coordenadora da unidade Dr° José Matheus, Luellen Araújo, disse que toda a estrutura está montada para não deixa a população sem atendimento médico.

“A gente está com atendimento médico, vacina, enfermagem, serviços de endemias, coleta de exames e farmácia. Vamos permanecer aqui até que as águas baixem para a gente poder retornar para a nossa unidade”, relatou.

O Secretário de Saúde Marcelo Siqueira enfatizou que o prefeito Zequinha Lima determinou que a população siga com acesso aos serviços de saúde neste período de cheia.

“A preocupação do prefeito Zequinha Lima é de não deixar as pessoas sem atendimento apesar das unidades estarem alagadas. Então trouxemos a estrutura para a quadra para prestar o atendimento a comunidade. Somente hoje atendemos 28 pessoas aqui onde montamos a estrutura”, destacou Siqueira.