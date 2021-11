Prefeitura de Cruzeiro do Sul mobiliza sociedade pelo fim da violência contra a mulher

A Coordenadoria de políticas públicas para as mulheres, da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, realizou mais uma atividade da campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que teve início na última quinta-feira (25) e terá encerramento no dia 10 de dezembro. Na ação desta manhã, foi realizada uma blitz educativa no centro da cidade, para conscientizar sobre os tipos de violência praticados contras as mulheres.

A abertura da campanha ocorreu no dia 25 de novembro, data que representa a luta pelo fim da violência contra a mulher em todos os países. Com a participação de representantes do Tribunal de Justiça, do Corpo de Bombeiros, do Exército, de alunos do Senac e do Senai, da Pastoral da Criança, das Cáritas e das entidades de defesa dos direitos das mulheres: Associação Juruaense de Mulheres, Articulação Juruaense de Mulheres e Associação de Mulheres Negras. A ação ainda contou com a presença do Governo do Estado e da equipe da prefeitura.

“É um momento importante. Todos precisam se conscientizar que as mulheres devem ser respeitadas. Não podemos calar diante de qualquer tipo de abuso”, disse a primeira dama Lurdinha Lima.

No decorrer da campanha, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, vai promover palestras em escolas para os usuários das unidades básicas de saúde, para militares do Exército e do Corpo de Bombeiros.

“Dia 10, vamos encerrar a campanha com uma caminhada na praça. Vamos andar juntos, todos de branco, porque também é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, um momento para pedirmos pela paz”, informou a coordenadora das políticas públicas para as mulheres, Sergiane Silva.

