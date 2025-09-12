Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém sete frentes de serviços de infraestrutura no município

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação mantém nesta sexta-feira, 12, sete frentes de serviços atuando em diferentes pontos das zonas urbana e rural do município.

Os serviços estão ocorrendo no Ramal da Praia Grande com a colocação de barro vegetal, troca de rede de água no Bairro do Remanso, colocação de meio fio e drenagem na Rua 05 de Novembro, Bairro João Alves, serviços na rodoviária intermunicipal, colocação de camada vegetal em rua próximo a Água Cristal, na Boca da Alemanha, operação de tapa buracos no Bairro do Formoso e colocação de bueiros na Rua Tavares de Lira. Todos esses serviços visam melhorar as condições de infraestrutura.

Carlos Alves, Secretário de Obras destaca que a determinação do prefeito Zequinha Lima é para aproveita cada dia de sol para intensificar as ações.

“Nosso prefeito Zequinha Lima pediu para nós intensificarmos nossas ações para melhorar a vida das pessoas e hoje estamos com 7 frentes de serviços em diversos bairros e ramais. O trabalho não para “, concluiu o secretário.