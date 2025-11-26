Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantem serviços de limpeza e retirada de entulhos em diversos bairros da cidade

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública está realizando nesta quarta-feira, 26, serviços de limpeza e retirada de entulhos em diversos bairros da cidade.

São 5 equipes com 60 homens. Os serviços de retirada de entulhos contam com utilização de máquinas pesadas e caminhões e estão acontecendo nos bairros do Telégrafo, Cruzeirão, Mutirão do Cruzeirão, Colégio, Alumínio Várzea e Cohab.

Os serviços de roçagem também estão acontecendo nas principais avenidas da cidade, como Mâncio Lima e Lauro Muller.

Fábio Novo, Coordenador de Limpeza pública destacou o empenho da gestão do Prefeito Zequinha Lima para manter os serviços de limpeza na cidade.

“Por determinação do Prefeito Zequinha Lima estamos intensificando nossas ações de limpeza pública e retirada de entulhos. Estamos no período chuvoso e temos a preocupação de manter nossos bairros limpos visando a saúde de nossa população”, destacou Novo.