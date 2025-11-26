Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantem serviços de limpeza e retirada de entulhos em diversos bairros da cidade

Publicados

26 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública está realizando nesta quarta-feira, 26, serviços de limpeza e retirada de entulhos em diversos bairros da cidade.

São 5 equipes com 60 homens. Os serviços de retirada de entulhos contam com utilização de máquinas pesadas e caminhões e estão acontecendo nos bairros do Telégrafo, Cruzeirão, Mutirão do Cruzeirão, Colégio, Alumínio Várzea e Cohab.

Os serviços de roçagem também estão acontecendo nas principais avenidas da cidade, como Mâncio Lima e Lauro Muller.

Fábio Novo, Coordenador de Limpeza pública destacou o empenho da gestão do Prefeito Zequinha Lima para manter os serviços de limpeza na cidade.

“Por determinação do Prefeito Zequinha Lima estamos intensificando nossas ações de limpeza pública e retirada de entulhos. Estamos no período chuvoso e temos a preocupação de manter nossos bairros limpos visando a saúde de nossa população”, destacou Novo.

Tudo Sobre Política II

Jerry Correia anuncia empenho de recurso para construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil

Publicados

12 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

O prefeito Jerry Correia confirmou nesta terça-feira (25) o empenho de R$ 1.266.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil reais) junto ao Ministério do Turismo para a construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil. O recurso é fruto de indicação parlamentar do Senador Sérgio Petecão, que tem contribuído para importantes investimentos no município.

Segundo o prefeito Jerry, o projeto da obra já estava concluído e foi encaminhado para análise do Ministério do Turismo, que agora autorizou o empenho do valor. A expectativa é que a obra seja licitada ainda este ano, garantindo o início dos trabalhos o quanto antes.

A nova etapa será fundamental para fortalecer o turismo local, criando mais espaços de lazer, convivência e valorização do cartão-postal mais emblemático de Assis Brasil.

A 1ª etapa da Orla, que consistiu na execução da contenção, foi realizada na gestão do prefeito Jerry Correia, com investimento de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio de emenda da ex deputada federal Vanda Milani. A obra já está totalmente concluída e com prestação de contas aprovada.

Leia Também:  Prefeito Salatiel Magalhães reforça compromisso em Audiência Pública na comunidade Nova Cintra

Com o empenho já garantido e previsão de pagamento até o fim do ano, a Prefeitura de Assis Brasil avança para consolidar a 2ª etapa da Orla, uma obra que representa desenvolvimento, incentivo ao turismo e mais qualidade de vida para a população.

A administração municipal reafirma seu compromisso com o crescimento da cidade e agradece o apoio dos parlamentares que seguem contribuindo para o progresso de Assis Brasil.

