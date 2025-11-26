Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantem serviços de limpeza e retirada de entulhos em diversos bairros da cidade
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública está realizando nesta quarta-feira, 26, serviços de limpeza e retirada de entulhos em diversos bairros da cidade.
São 5 equipes com 60 homens. Os serviços de retirada de entulhos contam com utilização de máquinas pesadas e caminhões e estão acontecendo nos bairros do Telégrafo, Cruzeirão, Mutirão do Cruzeirão, Colégio, Alumínio Várzea e Cohab.
Os serviços de roçagem também estão acontecendo nas principais avenidas da cidade, como Mâncio Lima e Lauro Muller.
Fábio Novo, Coordenador de Limpeza pública destacou o empenho da gestão do Prefeito Zequinha Lima para manter os serviços de limpeza na cidade.
“Por determinação do Prefeito Zequinha Lima estamos intensificando nossas ações de limpeza pública e retirada de entulhos. Estamos no período chuvoso e temos a preocupação de manter nossos bairros limpos visando a saúde de nossa população”, destacou Novo.
Jerry Correia anuncia empenho de recurso para construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia confirmou nesta terça-feira (25) o empenho de R$ 1.266.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil reais) junto ao Ministério do Turismo para a construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil. O recurso é fruto de indicação parlamentar do Senador Sérgio Petecão, que tem contribuído para importantes investimentos no município.
Segundo o prefeito Jerry, o projeto da obra já estava concluído e foi encaminhado para análise do Ministério do Turismo, que agora autorizou o empenho do valor. A expectativa é que a obra seja licitada ainda este ano, garantindo o início dos trabalhos o quanto antes.
A nova etapa será fundamental para fortalecer o turismo local, criando mais espaços de lazer, convivência e valorização do cartão-postal mais emblemático de Assis Brasil.
A 1ª etapa da Orla, que consistiu na execução da contenção, foi realizada na gestão do prefeito Jerry Correia, com investimento de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio de emenda da ex deputada federal Vanda Milani. A obra já está totalmente concluída e com prestação de contas aprovada.
Com o empenho já garantido e previsão de pagamento até o fim do ano, a Prefeitura de Assis Brasil avança para consolidar a 2ª etapa da Orla, uma obra que representa desenvolvimento, incentivo ao turismo e mais qualidade de vida para a população.
A administração municipal reafirma seu compromisso com o crescimento da cidade e agradece o apoio dos parlamentares que seguem contribuindo para o progresso de Assis Brasil.
