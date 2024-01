Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém serviço de coleta de lixo 24 horas no município

A prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém o serviço de coleta de lixo 24 horas por dia e a varrição só é encerrada as 23 horas. Nas noites e madrugadas também é feito o serviço de lavagem de vários espaços da cidade.

A coleta de lixo é feita por 8 equipes que atuam 24 horas. São recolhidas 1.720 toneladas por mês de lixo doméstico e 6 mil toneladas de entulho.

“Nós deixamos limpos e livres de lixo diariamente 38 bairros, 19 avenidas, 7 vilas e 9 conjuntos habitacionais de Cruzeiro do Sul. Recolhemos 1.720 toneladas por mês de lixo doméstico e 6 mil toneladas de entulho.

O resultado é a cidade limpa e as pessoas mais saudáveis”, cita o prefeito Zequinha Lima.

As equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuam ainda na roçagem, capinação, desobstrução de córregos e bueiros nos bairros de Cruzeiro do Sul.

“Temos uma programação planejada da limpeza e desobstrução dos córregos. A limpeza desses corregos é importante e garante tranquilidade para os moradores, porque impede que casas sejam alagadas, em período de chuva”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Ygoor Neves.

Varrição

O serviço de varrição também é diário e se estende até as 23 horas na área central, avenidas e ruas estruturantes de Cruzeiro do Sul. As ruas e calçadas são varridas, bem como as praças e espaços públicos.

Hermecilio, Evelyn, a mãe dela, dona Xuita e outros garis e margaridas atuam no serviço de varrição, que garante a cidade sem lixo para os cruzeirenses.

“Quando as pessoas estão dormindo nós estamos trabalhando e quando todos acordam encontram a cidade limpa. Esse é o nosso trabalho e fazemos sem nenhuma vergonha e com orgulho. A noite é melhor de trabalhar porque é mais frio”, conta Eveli Rodrigues da Silva, de 31 anos, que trabalha junto com a mãe, Maria José Nascimento Rodrigues, conhecida por Xuita, 52 anos.

Xuita é margarida há 19 anos e há 8, a filha, Eveli atua com ela. “A gente pega no trabalho a tarde e segue até a noite . Eu dou água para ela se hidratar, pergunto se passou protetor solar, vejo se o chapéu de proteção está bem colocado. Os cuidados de mãe que tenho em casa também tenho no trabalho junto com minha filha” , pontua dona Xuita.