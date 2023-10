Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança campanha do outubro rosa com ações de saúde e cultura

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul através da coordenação de saúde da mulher e da criança da secretaria municipal de saúde realizou o lançamento nesta terça, 03, a campanha do outubro rosa.

A campanha faz parte do calendário nacional de prevenção da saúde da mulher, como foco no câncer de mama, doença que vitima milhares de mulheres no mundo todo e cuja prevenção é essencial para reduzir a mortandade.

Em Cruzeiro do Sul as ações se darão em tidas as unidades básicas de saúde com coletas de exames e educação em saúde para prevenção do câncer uterino e de mama. A abertura oficial aconteceu no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho com um aulão de dança com o grupo Swing da Mata.

Carla Mota, coordenadora da saúde da mulher e da criança explica sobre as ações deste outubro rosa.

“Estamos iniciando este mês com a programação do outubro rosa sendo neste dia 3 de outubro, a abertura oficial promovendo a comemoração do calendário nacional de saúde com esta bandeira para a prevenção câncer de mama e detecção precoce”.

“Durante todo o mês todas as unidades estarão com ações de prevenção da saúde da mulher e teremos o Dia D nas UBS com ênfase serviços assistenciais. Será realizada a coleta de preventivo e a mulher terá oportunidade de exame clínico e o acesso à realização de mamografia e ultrassom de mama, testes rápidos, consultas médicas e de enfermagem para este público”.

A primeira-dama Lurdinha Lima esteve presente a abertura, reforçando a importância das mulheres buscarem os serviços da atenção básica para a prevenção.

“A gestão municipal está aqui mais uma vez com a campanha outubro rosa levando a todas as mulheres conscientização da saúde secretaria de saúde dando assistência necessária a estas mulheres dizendo que se cuidem e que não deixem de realizar o autoexame”.

Durante este mês as unidades de saúde atenderão com prioridade as mulheres que desejarem realizar os exames. É o que explica a secretária municipal de saúde Valéria Lima.

“O calendário nacional de saúde coloca meses para chamara atenção para algumas questões e este outubro rosa fala para população feminina que busque as UBS para prevenção do câncer uterino e de mama. As unidades vão coletar o PCCU até às 19 horas para que mesmo aquelas mulheres que trabalham tenham tempo para buscar este atendimento nas unidades”.

Nilcilene da Silva, aposentada, foi uma das participantes do lançamento.

“É um momento muito bom, com uma atividade maravilhosa, temos que nos cuidar e a atividade física proporcionada é importante para que não nos esqueçamos disso. Mas a prevenção não é apenas este mês, é sempre. E os homens também têm que se cuidar”.

Como tem sido uma prática da gestão do prefeito Zequinha Lima, as ações de cultura e entretenimento caminham junto com as ações de saúde, como forma de trazer leveza, alegria e agregar público às ações de saúde.

“Quando pensamos em ação de saúde, a cultura tem que estar presente para trazer alegria. Quero parabenizar a secretaria de saúde pela ação e pela participação da Banda Swing da Mata para alegrar este público porque atividade física e alegria tem tudo a ver com saúde”, disse o secretário municipal de cultura Aldemir Maciel.