Prefeitura de Cruzeiro do Sul já mecanizou nos últimos dias, 168 hectares de terra em ação agrícola

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, já mecanizou nos últimos dias, 168 hectares de terra, em áreas rurais do município. Essa é uma iniciativa que promete transformar o cenário agrícola da região.

A mecanização agrícola envolve a utilização de máquinas e equipamentos para otimizar diversas etapas do cultivo, como o preparo do solo, plantio, colheita e transporte dos produtos. O objetivo dessa prática é ampliar a eficiência e a produtividade das atividades rurais.

Os dados mostram que, na Comunidade Santa Luzia, foram mecanizados 43 hectares; no Ramal 3, 49 hectares; e na estrada 307, foram 76 hectares.

O secretário de Agricultura, Nildson Moura, compartilhou detalhes sobre o processo. “Até a semana passada, antes da Expoacre Juruá, já havíamos operado com 50% da nossa frota de mecanização e conseguimos fazer 168 hectares até o início da feira. Com a manutenção dos equipamentos quase finalizada, mesmo no período de inverno, conseguimos realizar tudo isso e agora vamos trabalhar com a frota completa que o verão começou”, explicou Moura.