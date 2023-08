Prefeitura de Cruzeiro do Sul já comprou mais de 16 toneladas de alimentos da agricultura familiar por meio do PAA

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul distribuiu mais um estoque de produtos agrícolas, comprados do agricultores familiares por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para as entidades filantrópicas do município. Com esta terceira entrega, neste ano os produtores de Cruzeiro do Sul já venderam 16 toneladas de alimentos para a prefeitura que doa os produtos para as entidades.

Nas duas primeiras entregas, as famílias cadastradas no PAA já tinham repassado ao município 10 toneladas de produtos. Desta vez, foram entregues mais 6 mil quilos de verduras, legumes, frutas, cereais e outros alimentos que servirão para a alimentação das pessoas que são assistidas por 31 instituições de caridade do município.

“Com isso, já estamos investindo quase R$ 200 mil na aquisição de alimentos por meio do PAA. Esse valor já está sendo repassado para os agricultores familiares de nossa cidade. É uma satisfação muito grande trabalhar nessa gestão que se preocupa com nossos produtores rurais que não tinham expectativas de vendas e agora estão tendo um programa que paga um bom preço dos produtos agrícolas”, disse o secretário de agricultura, Eutimar Sombra.

Até o mês de novembro deste ano, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul deve aplicar R$ 800 mil do PAA na compra de produtos da agricultura familiar. São 60 famílias cadastradas para fornecer para o programa. Um dos cadastrados é o produtor rural Alberto Almeida Brito, do Ramal 3 da Santa Luzia da BR 364, que já conseguiu uma renda de R$ 9 mil nas primeiras entregas que fez para a prefeitura.

“Em nenhuma gestão nunca alcançamos isso. Estou vendo esse olhar para o agricultor agora com o prefeito Zequinha. Se não fosse isso, a gente ia entregar na mão do marreteiro que era dava o preço do nosso produto”, falou Alberto.