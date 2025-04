Prefeitura de Cruzeiro do Sul investe mais de R$ 1,9 milhão para fortalecer a cafeicultura no município

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está atuando no fortalecimento da cadeia produtiva do café no município, com investimentos que ultrapassam R$ 1,9 milhão. Na manhã desta quarta-feira, 30, o prefeito Zequinha Lima recebeu em seu gabinete a diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial -ABDI e ex-deputada federal Perpétua Almeida, o deputado estadual Edvaldo Magalhães, o ex-deputado Jonas Lima e equipe técnica para discutir o fortalecimento dessa cadeia produtiva e apresentar os primeiros resultados do programa de incentivo, viabilizado por emendas parlamentares de Perpétua e do deputado federal Zezinho Barbary.