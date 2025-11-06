Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciará recadastramento de aposentados e pensionistas no dia 10 de novembro
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia na próxima segunda-feira,10,o recadastramento dos servidores aposentados e pensionistas. O procedimento deverá ser realizado até o dia 20 de novembro, de forma presencial, no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, localizado na Avenida Madre Adelgundes Becker, nº 222, bairro Miritizal, no horário das 8h às 13h.
O recadastramento tem como objetivo garantir a atualização dos dados cadastrais, aprimorar o controle administrativo e assegurar que os benefícios sejam pagos corretamente aos servidores e pensionistas que mantêm o direito ao recebimento.
O secretário municipal da Casa Civil, Ney Williams, explicou que a iniciativa segue o mesmo modelo do recadastramento dos servidores efetivos realizado no início do ano.
“A gestão do prefeito Zequinha Lima tem buscado constantemente aprimorar os processos administrativos. Agora chegou a vez dos aposentados e pensionistas se recadastrarem, apresentando a documentação necessária para a chamada ‘prova de vida’. Esse é um processo simples, rápido e muito importante para manter a transparência e a regularidade dos pagamentos”, destacou o secretário.
Os aposentados e pensionistas deverão apresentar documentos originais e cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho, PIS/PASEP, título de eleitor, entre outros. No caso dos pensionistas, é necessário também apresentar a certidão de óbito do servidor falecido e documento que comprove o grau de parentesco.
O decreto prevê ainda que o não comparecimento dentro do prazo poderá resultar na suspensão temporária do pagamento dos proventos, que serão restabelecidos após a regularização dos dados.
Para os aposentados ou pensionistas que residem fora do município, o decreto estabelece que o recadastramento deve ser feito presencialmente, mas o setor de pessoal da prefeitura poderá orientar alternativas, em casos devidamente justificados.
“Não são muitos servidores nessa situação, mas é fundamental que todos compareçam dentro do prazo. Esse recadastramento garante que os pagamentos sejam feitos de forma correta e com responsabilidade com o dinheiro público”, concluiu Ney Williams.
O decreto completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Cruzeiro do Sul para facilitar o acesso às informações e à lista de documentos exigidos.
Lucelia Borges prestigia encontro regional que debate inovação e fortalecimento do Legislativo no Alto Acre
A vereadora Lucelia Borges marcou presença no Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre, reunião que integrou parlamentares de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri em uma ampla discussão sobre os desafios e oportunidades para os Legislativos municipais da região.
Com o tema “Parlamento Mais Empreendedor”, o encontro buscou incentivar práticas inovadoras dentro das Câmaras Municipais, ampliando o diálogo entre os legisladores e estimulando iniciativas que promovam o crescimento econômico e social das cidades do Alto Acre.
Ao longo da programação, os participantes debateram mecanismos para fortalecer a gestão pública, aprimorar a atuação parlamentar e fomentar políticas que impulsionem o empreendedorismo local, apontado como eixo estratégico para o desenvolvimento regional.
Lucelia Borges ressaltou que eventos dessa natureza representam uma oportunidade valiosa para qualificar o trabalho legislativo, aproximar municípios vizinhos e construir soluções conjuntas que beneficiem toda a população do Alto Acre.
