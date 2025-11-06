Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciará recadastramento de aposentados e pensionistas no dia 10 de novembro

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia na próxima segunda-feira,10,o recadastramento dos servidores aposentados e pensionistas. O procedimento deverá ser realizado até o dia 20 de novembro, de forma presencial, no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, localizado na Avenida Madre Adelgundes Becker, nº 222, bairro Miritizal, no horário das 8h às 13h.

O recadastramento tem como objetivo garantir a atualização dos dados cadastrais, aprimorar o controle administrativo e assegurar que os benefícios sejam pagos corretamente aos servidores e pensionistas que mantêm o direito ao recebimento.

O secretário municipal da Casa Civil, Ney Williams, explicou que a iniciativa segue o mesmo modelo do recadastramento dos servidores efetivos realizado no início do ano.

“A gestão do prefeito Zequinha Lima tem buscado constantemente aprimorar os processos administrativos. Agora chegou a vez dos aposentados e pensionistas se recadastrarem, apresentando a documentação necessária para a chamada ‘prova de vida’. Esse é um processo simples, rápido e muito importante para manter a transparência e a regularidade dos pagamentos”, destacou o secretário.

Os aposentados e pensionistas deverão apresentar documentos originais e cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho, PIS/PASEP, título de eleitor, entre outros. No caso dos pensionistas, é necessário também apresentar a certidão de óbito do servidor falecido e documento que comprove o grau de parentesco.

O decreto prevê ainda que o não comparecimento dentro do prazo poderá resultar na suspensão temporária do pagamento dos proventos, que serão restabelecidos após a regularização dos dados.

Para os aposentados ou pensionistas que residem fora do município, o decreto estabelece que o recadastramento deve ser feito presencialmente, mas o setor de pessoal da prefeitura poderá orientar alternativas, em casos devidamente justificados.

“Não são muitos servidores nessa situação, mas é fundamental que todos compareçam dentro do prazo. Esse recadastramento garante que os pagamentos sejam feitos de forma correta e com responsabilidade com o dinheiro público”, concluiu Ney Williams.

O decreto completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Cruzeiro do Sul para facilitar o acesso às informações e à lista de documentos exigidos.