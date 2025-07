Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia inscrições para o programa “Estacionamento Criativo”

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta segunda-feira, 14, as inscrições para o Estacionamento Criativo, programa criado com o objetivo de fomentar a geração de renda para famílias que residem nas proximidades do Complexo Esportivo do Aeroporto Velho. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e vai organizar a oferta de vagas de estacionamento durante os grandes eventos promovidos no local, como o Festival da Farinha.

O programa permite que moradores e proprietários de terrenos disponibilizem seus espaços , sejam eles residências ou terrenos baldios, para estacionamento de veículos, mediante credenciamento junto à Prefeitura. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de agosto, por meio do link: https://forms.gle/EkfBeaCZeHoaeNUk8.

Após o credenciamento, os locais receberão um selo de identificação da Prefeitura, o Selo Estacionamento Criativo, que será fixado na frente do imóvel, garantindo mais segurança e organização para os frequentadores dos eventos. A medida visa tanto facilitar a mobilidade quanto oferecer uma alternativa de renda aos moradores da região.

De acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, a criação do programa foi motivada pela grande demanda de vagas nos períodos festivos, especialmente no Festival da Farinha, que tem ganhado proporções cada vez maiores. “Assim como já acontece na Expo Juruá e na Arena do Juruá, sentimos a necessidade de ordenar os estacionamentos e, ao mesmo tempo, gerar uma oportunidade de renda às famílias próximas ao complexo esportivo”, explicou a secretária.

Durante os eventos, os responsáveis pelos estacionamentos cadastrados garantirão a vigilância e cuidado com os veículos, oferecendo um serviço seguro à população. A expectativa é que o Estacionamento Criativo beneficie dezenas de famílias ao longo do ano, uma vez que o espaço do complexo é constantemente utilizado para atividades culturais, esportivas e turísticas.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul reforça que a iniciativa foi criada justamente para valorizar a economia comunitária e ampliar o impacto positivo dos eventos realizados na cidade. “É uma ação simples, mas muito significativa para quem mora na área e quer aproveitar essas oportunidades para complementar a renda”, destacou Janaína Terças.