Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia inscrições para o Programa de Aquisição de Alimentos
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, iniciou nesta quarta-feira, 1º ,as inscrições de produtores rurais e instituições filantrópicas que desejam participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
O edital foi lançado no último dia 25 de setembro e prevê investimento de R$ 225 mil, oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), para a compra direta de produtos da agricultura familiar. Os alimentos adquiridos serão destinados às instituições socioassistenciais do município, que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.
Inscrições e prazos
As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Rua Rui Barbosa, no Centro de Cruzeiro do Sul, antigo prédio da prefeitura, das 7h30 às 14h.
- Instituições filantrópicas: até o dia 14 de outubro
- Produtores rurais: até o dia 22 de outubro
Para participar, os produtores precisam apresentar a CAF (Cadastro da Agricultura Familiar, antiga DAP), documentos pessoais, comprovante de residência em área rural e documentos dos dependentes. Quem ainda não possui a CAF poderá emitir na própria secretaria de agricultura.
No caso das instituições, é necessário estar regularizadas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e com toda a documentação em dia.
Segundo o edital, serão selecionados no mínimo 15 e no máximo 45 produtores da agricultura familiar. Sendo que a cada produtor poderá receber entre R$ 5 mil a R$ 15 mil , de acordo com a disponibilidade de recursos , da quantidade de produção e do número de inscritos. Já as instituições socioassistenciais aptas receberão os alimentos conforme a demanda e a capacidade de atendimento que cada uma presta no município.
A lista de alimentos inclui mais de 40 itens regionais, como mandioca, farinha, abacaxi, alface, arroz, cebolinha, pepino , abacate, feijão, coentro, couve, goma, laranja, batata doce, pimenta de cheiro, tangerina, melancia, quiabo, entre outros. Há possibilidade de inclusão de novos produtos ao longo da execução, conforme a disponibilidade dos agricultores.
A coordenadora do PAA no município, Raíssa Coelho, explicou a importância da iniciativa. “O Programa de Aquisição de Alimentos é fundamental porque fortalece a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, garante que instituições socioassistenciais recebam alimentos de qualidade. O recurso de R$ 225 mil é repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social à Prefeitura, que compra os produtos diretamente dos agricultores locais. As instituições cadastradas, por sua vez, fazem a distribuição para quem mais precisa. É um ciclo que movimenta a economia rural e promove inclusão social”, destacou.
O PAA terá execução ao longo de um ano, período em que será elaborado um calendário de entregas para atender tanto o recebimento da produção dos agricultores quanto as demandas das entidades beneficiadas. O programa é exclusivo para produtores de Cruzeiro do Sul e instituições do município.
Prefeito Zequinha Lima asfalta 5 ruas de Cruzeiro do Sul em setembro, ao todo já são mais de 1.100 metros de asfalto entregues
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul concluiu neste mês de setembro o asfaltamento de cinco ruas em bairros do município. As ordens de serviço foram assinadas nos meses de agosto e setembro pelo prefeito Zequinha Lima, e os trabalhos tiveram acompanhamento direto da Secretaria Municipal de Obras.
As vias contempladas foram duas na região do IFAC , sendo uma rua com 118 metros de asfaltamento e a outra com 125 metros de asfalto. No bairro Nova Olinda (Maloca) foram feitos 100 metros de asfaltamento; no bairro São Cristóvão também foram duas ruas contempladas, uma com 270 metros de e outra com 532 metros de asfalto.
Com essas obras, já são mais de 1.100 metros de asfalto entregues à população no último mês, melhorando a mobilidade urbana e garantindo mais conforto e segurança para os moradores. Serão asfaltadas 30 ruas do município.
O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, ressaltou a importância do investimento em infraestrutura. “Esse asfaltamento das ruas é um compromisso do prefeito Zequinha Lima com a cidade. Estamos acompanhando de perto cada etapa, garantindo que as obras sejam entregues com qualidade. O asfalto dessas ruas vai facilitar o acesso dos moradores, melhorar a circulação de veículos e trazer mais dignidade para as comunidades”, destacou.
