Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia credenciamento de expositores do 8° Festival da Farinha

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, deu início nesta segunda-feira, 4, ao credenciamento para expositores do 8º Festival da Farinha. O evento ocorrerá entre os dias 27 e 30 de agosto de 2025, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.

O prazo para inscrições se estende até 20 de agosto, e estão sendo disponibilizados até 18 espaços de 12 m², abertos a setores como comércio, serviços, indústria e agronegócio. A taxa de participação é fixa em R$ 200 e deve ser quitada em até 24 horas após a assinatura do contrato.

Neste primeiro momento, o credenciamento é voltado exclusivamente para pessoas jurídicas com sede em Cruzeiro do Sul. Caso as vagas não sejam preenchidas, empresas de outros municípios da região do Vale do Juruá poderão se inscrever. A seleção dos expositores ocorrerá por ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas disponíveis.

Para efetivar a participação, os interessados devem apresentar o CNPJ, alvará de funcionamento, comprovante de residência e um documento de identificação com foto.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, destacou a importância do festival para as empresas locais, afirmando que será uma oportunidade valiosa para a realização de negócios. “Estamos com o período de inscrições aberto até o dia 20 de agosto para que os expositores se integrem a essa grande festa, o Festival da Farinha, e tenham a chance de realizar ótimos negócios. O prefeito Zequinha prioriza as indústrias cruzeirenses e convida todos os empresários a exporem seus produtos e serviços”.

As inscrições poderão ser efetuadas online, por meio de um link que estará disponível no Instagram da Sedetur: @sedeturczs.