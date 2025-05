Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia construção de trapiche de 300 metros no bairro Aeroporto Velho

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início nesta quinta-feira,9,à construção de um trapiche com cerca de 300 metros de extensão no bairro Aeroporto Velho, em uma uma área de difícil acesso. A estrutura vai beneficiar dezenas de famílias que dependem do acesso como única via de locomoção.

O prefeito Zequinha Lima esteve no local acompanhando o início dos trabalhos, junto com a equipe da Defesa Civil, responsável pela execução da obra. Ele destacou a importância dos trapiches para a mobilidade nessas áreas de solo alagadiço.

“Nós temos muitos locais aqui na cidade de Cruzeiro do Sul onde a estrada das pessoas é o trapiche.Só no ano passado, fizemos mais de 5 mil metros de trapiche entre construção, reforma e ampliação. Este ano estamos reiniciando novamente esse trabalho, começando pelo Aeroporto Velho. Aqui são quase 300 metros de trapiche, em um local de difícil acesso, onde o único caminho possível é por cima do trapiche. O que havia aqui já estava com dois anos de uso e a madeira estava apodrecendo”, explicou o prefeito.

Moradora da comunidade, Maria Rosali Coelho agradeceu à Prefeitura pela obra. “Agora meu filho pode ir para a escola com segurança.Porque se não fosse isso não tinha como nós andar e sair daqui “disse.

A construção faz parte de um cronograma contínuo de melhorias em infraestrutura que visa atender bairros com condições precárias de mobilidade.Após a conclusão dos trabalhos no bairro Aeroporto Velho, o próximo local a ser beneficiado com a construção de trapiches será o bairro da Várzea.