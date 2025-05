Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugura a primeira Sala Verde do Acre, “denominada Sala Samaúma”

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou, nesta quinta-feira, 22, a primeira Sala Verde do Acre, denominada Sala Samaúma, marcando um importante avanço nas políticas de educação ambiental da região. O novo espaço funciona na Secretaria de Meio Ambiente, no prédio da Prefeitura no bairro Miritizal.

Com isso, Cruzeiro do Sul se destaca como referência na educação ambiental, integrando uma rede nacional que promove a troca de experiências e saberes entre as diferentes Salas Verdes espalhadas pelo Brasil.

Segundo a secretária de Meio Ambiente Edna Fonseca, a Sala Verde é um espaço socioeducativo destinado à interação, formação e disseminação de informações sobre meio ambiente. Trata-se de um ambiente planejado para desenvolver ações educativas e promover a conscientização socioambiental, de acordo com as necessidades locais e regionais.

Para funcionar a Sala foi aprovadas pelo Ministério do Meio Ambiente, que reconhece e certifica esses espaços alinhados com as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental.

“Fizemos a adesão em 2023, com as técnicas, e só em 2024 recebemos os equipamentos. Tivemos que atender a alguns elementos essenciais como o Projeto Político Pedagógico (PPP), uma equipe multidisciplinar, os equipamentos e o espaço físico. Depois de todo esse processo rigoroso, o prefeito nos concedeu este espaço, que agora serve como ambiente socioambiental para recepcionar professores e também oferecer oficinas e exibição de filmes, tudo dentro da temática ambiental”, destacou Edna Fonseca.

O diferencial da Sala Samaúma é que além de funcionar neste espaço físico, também pode atuar de forma itinerante, levando a educação ambiental até os locais mais remotos de Cruzeiro do Sul. “A equipe pode ir até as escolas, disponibilizar links com conteúdos, oficinas e filmes para todos os níveis educacionais , desde o pré-escolar, com vídeos educativos, até o ensino médio. Isso é o que torna a Sala Verde tão importante, pois ela consegue atingir todos os públicos, de forma inclusiva e acessível”, completou a secretária Edna Fonseca.