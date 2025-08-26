Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul implementa Programa Estacionamento Criativo durante o Festival da Farinha
Tudo Sobre Política II
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, deu início à entrega das placas do programa Estacionamento Criativo, destinado aos moradores que disponibilizarão seus espaços para o estacionamento de veículos e motos durante o Festival da Farinha. O evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, que também aproveitou a ocasião para inspecionar os preparativos.
Durante a entrega, o prefeito ressaltou a importância do estacionamento para a organização do festival. “Estamos entregando placas para os moradores que oferecerão seus espaços, sendo 20 moradores ao redor do complexo, com opções para motos e carros, além dos quatro grandes estacionamentos disponíveis. Acredito que não teremos problemas com estacionamento, pois teremos capacidade para mais de 1000 carros e 1.500 motos. Também haverá áreas reservadas para transporte coletivo e aplicativos de transporte”, afirmou Zequinha Lima.
A secretária da pasta Janaína Terças destacou o impacto positivo do projeto para a comunidade. “O estacionamento criativo é fundamental, pois permitirá que mais veículos sejam acomodados no complexo, ao mesmo tempo que gerará renda para as famílias locais. Este programa reflete a visão do prefeito Zequinha Lima de impulsionar a economia de Cruzeiro do Sul, oferecendo novas oportunidades de geração de renda. Até agora, 20 moradores se cadastraram para participar”, declarou.
Jonas Lima, secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, enfatizou as medidas de orientação para os moradores. “O estacionamento criativo permitirá que as pessoas utilizem seus terrenos para atender os visitantes do oitavo Festival da Farinha. Estamos fornecendo sinalização e orientações para garantir um atendimento eficiente à população”, comentou.
André Luiz, residente do Aeroporto Velho há 18 anos, elogiou a iniciativa e mencionou que sua casa terá capacidade para 350 motos por noite. “É uma excelente ideia que valoriza a região e promove a renda entre os moradores. Sem dúvida, é uma ação positiva, e estamos prontos para receber os visitantes o local aqui é todo cercado e monitorado, então não vai ter problema”, concluiu.
O valor do estacionamento é de R$ 10,00 para motos e R$ 20,00 carros.
Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves promove atividades físicas para idosos no Centro de Convivência
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Coordenação do Centro de Convivência do Idoso, promoveu nesta terça-feira, 26, uma manhã especial de atividades físicas voltadas para os idosos que participam do programa.
O encontro reuniu dezenas de participantes em um momento marcado por movimento, alegria, integração e cuidados com a saúde. A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a prática regular de exercícios, promovendo mais qualidade de vida, disposição e bem-estar.
De acordo com a coordenação do Centro de Convivência, atividades como essa fortalecem não apenas a saúde física, mas também a socialização, contribuindo para que os idosos se sintam mais ativos e valorizados.
A ação faz parte do conjunto de políticas públicas que a gestão municipal vem desenvolvendo, com foco na inclusão e na valorização da pessoa idosa. O compromisso da Prefeitura é garantir que esse público tenha acesso a programas que unam saúde, lazer e integração social.
Conselheira do Tribunal de Contas, Naluh Gouveia, pede explicações ao governo de Gladson Cameli sobre gasto milionário com jatinho
Prefeitura de Rodrigues Alves promove atividades físicas para idosos no Centro de Convivência
Deputada Michelle Melo convida população e gestores para discutir o Opera Acre em audiência pública
Alan Rick marca presença em grande festa nacional do Republicanos em Brasília e reforça protagonismo político da Amazônia
Comerciantes do Igarapé Preto comemoram aumento de vendas após entrega de quiosques pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco
Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão na...
Perpétua destaca estratégias da ABDI para fortalecer bioeconomia da Amazônia após novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos
Levantamento da ABDI e do Ipam mostra que mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos serão impactados; Agência intensifica...
Vereador Zé Lopes se pronuncia sobre denúncias de assédio na RBTrans e defende apuração pelo Ministério Público
Apesar das graves denúncias de assédio contra o presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, vereador Zé Lopes evita CPI e...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Vereador André Kamai apresenta projeto que cria Conselho de Desenvolvimento Rural e dá voz aos agricultores de Rio Branco
-
Política6 dias atrás
Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília
-
Política7 dias atrás
Primeiro a pedir afastamento de secretário, André Kamai pede CPI e diz que ignorar assédio a servidores é prevaricação