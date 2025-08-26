Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Cruzeiro do Sul implementa Programa Estacionamento Criativo durante o Festival da Farinha

Publicados

26 de agosto de 2025

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, deu início à entrega das placas do programa Estacionamento Criativo, destinado aos moradores que disponibilizarão seus espaços para o estacionamento de veículos e motos durante o Festival da Farinha. O evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, que também aproveitou a ocasião para inspecionar os preparativos.

Durante a entrega, o prefeito ressaltou a importância do estacionamento para a organização do festival. “Estamos entregando placas para os moradores que oferecerão seus espaços, sendo 20 moradores ao redor do complexo, com opções para motos e carros, além dos quatro grandes estacionamentos disponíveis. Acredito que não teremos problemas com estacionamento, pois teremos capacidade para mais de 1000 carros e 1.500 motos. Também haverá áreas reservadas para transporte coletivo e aplicativos de transporte”, afirmou Zequinha Lima.

A secretária da pasta Janaína Terças destacou o impacto positivo do projeto para a comunidade. “O estacionamento criativo é fundamental, pois permitirá que mais veículos sejam acomodados no complexo, ao mesmo tempo que gerará renda para as famílias locais. Este programa reflete a visão do prefeito Zequinha Lima de impulsionar a economia de Cruzeiro do Sul, oferecendo novas oportunidades de geração de renda. Até agora, 20 moradores se cadastraram para participar”, declarou.

Leia Também:  Recursos humanos é tema de workshop promovido pelo Governo do Estado

Jonas Lima, secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, enfatizou as medidas de orientação para os moradores. “O estacionamento criativo permitirá que as pessoas utilizem seus terrenos para atender os visitantes do oitavo Festival da Farinha. Estamos fornecendo sinalização e orientações para garantir um atendimento eficiente à população”, comentou.

André Luiz, residente do Aeroporto Velho há 18 anos, elogiou a iniciativa e mencionou que sua casa terá capacidade para 350 motos por noite. “É uma excelente ideia que valoriza a região e promove a renda entre os moradores. Sem dúvida, é uma ação positiva, e estamos prontos para receber os visitantes o local aqui é todo cercado e monitorado, então não vai ter problema”, concluiu.

O valor do estacionamento é de R$ 10,00 para motos e R$ 20,00 carros.

Leia Também:  Jailson Amorim concederá reajuste salarial de 33,24% aos professores e 10,6% aos funcionários de apoio
