Prefeitura de Cruzeiro do Sul homenageia garis com café da manhã, sorteios e reconhecimento

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu início na manhã desta terça-feira, 20, à reconstrução do muro de arrimo do Cemitério São João Batista, localizado no Bairro da Baixa. A intervenção busca solucionar problemas estruturais que estavam comprometendo a segurança e a preservação do espaço, considerado histórico para a população cruzeirense.

O prefeito Zequinha Lima esteve no local para acompanhar de perto o início dos trabalhos, ao lado do secretário municipal de Obras, Carlos Alves, e da secretária de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca.

Segundo o secretário Carlos Alves, a obra foi motivada pela abertura de uma cratera provocada pelo deslocamento do antigo muro. “O muro acabou cedendo, abriu uma cratera aqui no Cemitério São João Batista, que é o primeiro de Cruzeiro do Sul. A pedido do prefeito, que demonstrou muita sensibilidade diante da situação, iniciamos os trabalhos para corrigir esse problema. Vamos demolir a parte comprometida e reconstruir um novo muro, fazer uma nova calçada e a pintura do entorno, melhorando o aspecto do local”, explicou.

A secretária Edna Fonseca destacou o papel da sua pasta na manutenção e gestão dos cemitérios da cidade, incluindo serviços regulares de limpeza, jardinagem, roçagem e revitalizações quando necessário. “Nosso objetivo é manter o ambiente limpo, seguro e respeitoso para as famílias que visitam seus entes queridos”, afirmou.

O prefeito Zequinha Lima reforçou a importância de ações como essa para preservar espaços de memória e respeito. “Aqui estão sentimentos, lembranças dos nossos entes queridos. Precisamos cuidar bem deste e de todos os espaços da cidade”, disse o gestor municipal.