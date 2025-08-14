Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante serviços de saúde, logística de trânsito e limpeza durante o Novenário de Nossa Senhora da Glória

(Assessoria) – Como se repete anualmente, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul está apoiando o Novenário em Honra à Nossa Senhora da Glória, com recursos financeiros, logística da Secretaria Municipal de Trânsito e com um estande com serviços de saúde para as pessoas que vão ao evento. O lixo é recolhido após as atividades noturnas e todo o percurso da procissão de sexta-feira, 15, recebeu manutenção.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul é apoiadora incondicional da 2ª maior festa religiosa da Região Norte. No último dia 6 de agosto o prefeito Zequinha Lima repassou R$ 100 mil para a organização da festa. Além disso a Secretaria de Trânsito realiza diariamente, durante o evento, o controle e fluxo de trânsito no centro da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde está ofertando teste rápidos e vacinação para os participantes do novenário.

O aposentado Manoel de Souza disse que frequenta o novenário desde o período em que morava no Rio Liberdade e vinha, especialmente para participar da festa religiosa e afirmou que este ano o novenário está muito organizado. “Eu participo desse novenário há muitos anos, desde os 18 anos quando nós passávamos o ano trabalhando e guardando os produtos para que no dia 10 de agosto saíssemos do Rio Liberdade para vender os produtos e virmos para o novenário. Essa é a primeira noite que venho esse ano e virei as outras. Nossa tradição está no novenário e esse ano está muito bonito, muito organizado.”

Saúde

A servidora pública Helen Cristina, aproveitou o novenário para tomar vacina devido a facilidade da prestação do serviço. “Eu tomei a vacina da gripe e a vacina do sarampo, visto os surtos que estão acontecendo. Aqui a facilidade foi bem melhor, por isso que eu aproveitei a ocasião. A prefeitura está de parabéns pela manutenção desse serviço aqui”, pontuou.

Rafaela Palmeira, enfermeira e coordenadora do Serviço de Atendimento Especializado da Secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul diz que tem sido grande a procura pelos serviços de saúde no Novenário. “A Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul do Sul trouxe aqui para o novenário testes rápidos para HIV, hepatite B, hepatite C e também muitas vacinas foram trazidas para cá. Trouxemos folhetos para orientar a população quanto a algumas doenças como a hepatite B e também a alusão ao “Agosto Dourado” sobre a amamentação. A população tem procurado esses serviços, tanto para vacina quanto para os testes rápidos “, concluiu.

Limpeza e manutenção

A prefeitura está dando manutenção e limpando todo o trajeto da procissão que será realizada na sexta-feira,15, que deverá atrair cerca de 50 mil pessoas. Após a Procissão e o show do cantor Davidson Silva, prefeitura vai recolher todo o lixo deixado no local.

O Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Habitação, executa serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de meio fio. A procissão sairá da frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, seguirá pela Avenida Boulevard Thaumaturgo, até Rua Pernambuco, onde sobe a ladeira do Sinteac, desce a Avenida 28 de Setembro, em frente à Escola Flodoardo Cabral e volta para a Praça Orleir Cameli, em frente à Catedral.

O Logo após as atividades religiosas do dia 15, uma equipe iniciará a limpeza da Praça Orleir Cameli e toda a região central e do percurso para que no dia seguinte toda essa região esteja totalmente limpa dando fluxo normal no centro da cidade.