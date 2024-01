Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante água potável para moradores da Boca da Alemanha

A prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na tarde desta segunda, 29, reunião com os moradores da localidade anunciando a nova rede de distribuição de água para as casas que ainda não contam com o abastecimento.

Ricardo Correia de Moura, residente na região há um ano, expressou sua gratidão pelo atendimento do prefeito, destacando que a questão da água tem sido um problema na comunidade. ” Esse é um problema que se arrastou até agora, mas o prefeito Zequinha pegou, aceitou, veio aqui visitar o nosso bairro e se prontificou a resolver o nosso problema da água. Vai facilitar bastante esse novo sistema porque a dificuldade é muito grande”, relatou

Javan Costa, outro morador enfatizou a importância da reunião com o prefeito, destacando a relevância do fornecimento contínuo de água para a comunidade.

“Só em falar que vai ter um fornecimento de água contínuo, que vai ter sempre, vai ser uma coisa maravilhosa. A água é uma prioridade nossa. Agora é assim: chega dia de terça e sexta, aí chega e você tem que esperar a água sair primeiro, porque a primeira nunca é boa. Com esse novo sistema vai facilitar bastante, não só para mim, como para todos os moradores dessa região”, citou.

Além das melhorias no fornecimento de água, o prefeito Zequinha Lima, assegurou outros benefícios para a comunidade que incluem melhorias na coleta de lixo, iluminação pública e aprimoramentos nas vias de acesso em algumas ruas.

“Sempre houve um problema da falta d’água aqui nessa região, nas áreas da Mangueira, no bairro aqui da Boca da Alemanha. A gente encontrou uma solução: O poço já existe, agora vamos trabalhar a rede para encanar todas essas casas que recebem água só duas vezes por semana. Depois desse trabalho eles irão receber água todos os dias praticamente”,assegurou Zequinha.