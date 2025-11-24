Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante 1.200 procedimentos oftalmológicos com o Programa Olhar de Carinho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul continua garantindo qualidade de vida e dignidade à população por meio do Programa Olhar de Carinho, que completa 90 dias de funcionamento, com cirurgias e consultas oftalmológicas. O programa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o deputado federal Eduardo Veloso, responsável pela destinação de recursos para ações de média e alta complexidade e já realizou mais de 1.200 cirurgias, consultas e atendimentos especializados.
Na manhã desta segunda-feira, 24, o prefeito Zequinha Lima e o secretário de Saúde, Marcelo Siqueira,visitaram pacientes que passaram recentemente pelos procedimentos de saúde, para verificar os resultados alcançados.
Mudando vidas
A ação está mudando a vida das pessoas vem reduzindo significativamente a fila de Tratamento Fora de Domicílio -TFD,permitindo que pacientes que antes precisavam viajar a Rio Branco agora recebam atendimento completo dentro do próprio município.
Socorro Ciasse, de 66 anos, que enfrentava catarata avançada, relatou que a cirurgia devolveu a ela detalhes da vida que já não conseguia enxergar.
“Eu via as pessoas só de muito perto e hoje vejo tudo com clareza. Até o brilho da água do chuveiro eu voltei a enxergar. Eu faço bolos e antes precisava chamar meu filho pra me falar se as cores usadas na cobertura estavam certas. Minha vida mudou completamente e só tenho gratidão. A prefeitura e toda a equipe estão de parabéns”, contou emocionada.
Outra paciente, Maria Lisette de Souza, de 72 anos, também tem o que comemorar. “Antes da cirurgia eu vivia com fortes dores nos olhos e na cabeça e dependia de óculos até para atividades simples e agora ganhei uma nova vida.Depois da cirurgia, enxergo com claridade até sem óculos. Eu sofria muito com dor de cabeça e nada resolvia. Agora está tudo ótimo. A prefeitura está de parabéns”, relatou.
O prefeito Zequinha Lima reforçou que o propósito do programa é devolver dignidade e autonomia às pessoas.
“Estamos zerando uma fila de TFD que antes mandava pacientes para Rio Branco. Hoje, tudo é feito próximo de casa, todas as semanas. É emocionante ver pacientes voltando a ler, a costurar, a ver as cores. Isso é trazer de volta esperança e qualidade de vida”, enfatizou o prefeito.
Zequinha explicou também que, em breve, o programa fará a entrega de óculos gratuitos aos pacientes que necessitarem após avaliação.
Como funciona o Programa Olhar de Carinho
O Programa Olhar de Carinho é uma iniciativa de atendimento contínuo em oftalmologia, abrangendo consultas ambulatoriais, exames especializados e cirurgias, implantado pela Prefeitura após decisão de ampliar os serviços de média e alta complexidade no município.Para tornar isso possível, foi montado um centro cirúrgico oftalmológico moderno e totalmente equipado na Unidade de Saúde Jesuíno Lins, no bairro do Alumínio onde são realizando diversos tipos de cirurgias oculares de acordo com a demanda da população.
O fluxo de atendimento funciona de forma simples e organizada: o paciente procura uma Unidade Básica de Saúde ao perceber dificuldade visual. Após avaliação médica, se o caso exigir atendimento especializado, é aberta uma guia que segue para o sistema de regulação. A partir daí, o paciente é encaminhado para consulta ou procedimento dentro do próprio município, sem necessidade de deslocamento para outras cidades.
Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanha ações do Programa de Incentivo ao Plantio de Café
Na manhã desta segunda-feira(24), o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para acompanhar de perto o andamento do Programa de Incentivo ao Plantio de Café, uma iniciativa que fortalece a produção rural e garante mais oportunidades aos agricultores do município.
Durante a visita, a equipe técnica apresentou o trabalho de distribuição de 220 mil mudas de café, acompanhadas de adubo, destinadas aos produtores que desejam continuar ampliando suas áreas produtivas ou iniciar o plantio pela primeira vez.
Os agricultores foram convocados por meio de edital público, que abriu chamamento para todos os interessados em participar do programa. O prazo para as inscrições está chegando ao fim: dias 28 e 29 são os últimos dias para garantir a participação.
A Prefeitura reforça que ainda há tempo para que os produtores procurem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e assegurem suas mudas e insumos.
A gestão municipal segue trabalhando para fortalecer a agricultura familiar e desenvolver a economia de Assis Brasil, garantindo apoio técnico e incentivos para quem produz no campo.
Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo
Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra interna entre PL e PP e expõe disputa de poder envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza
“Exportar exige planejamento, continuidade e decisão política”, afirma Jorge Viana na abertura do escritório da ApexBrasil em MT
STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental
Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo
Empresário questiona gestão de Bocalom e critica plano de disputar o governo do Acre em 2026 – Foto: Reprodução O...
“Exportar exige planejamento, continuidade e decisão política”, afirma Jorge Viana na abertura do escritório da ApexBrasil em MT
“Sem política pública, não há exportação forte”, alerta Jorge Viana – Foto: Assessoria Na inauguração do novo escritório da ApexBrasil...
Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre
IEPTB-AC promove evento de avaliação dos serviços oferecidos pelos cartórios no estado em 2025. O Instituto de Estudos de Protesto...
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
