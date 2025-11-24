Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante 1.200 procedimentos oftalmológicos com o Programa Olhar de Carinho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul continua garantindo qualidade de vida e dignidade à população por meio do Programa Olhar de Carinho, que completa 90 dias de funcionamento, com cirurgias e consultas oftalmológicas. O programa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o deputado federal Eduardo Veloso, responsável pela destinação de recursos para ações de média e alta complexidade e já realizou mais de 1.200 cirurgias, consultas e atendimentos especializados.

Na manhã desta segunda-feira, 24, o prefeito Zequinha Lima e o secretário de Saúde, Marcelo Siqueira,visitaram pacientes que passaram recentemente pelos procedimentos de saúde, para verificar os resultados alcançados.

Mudando vidas

A ação está mudando a vida das pessoas vem reduzindo significativamente a fila de Tratamento Fora de Domicílio -TFD,permitindo que pacientes que antes precisavam viajar a Rio Branco agora recebam atendimento completo dentro do próprio município.

Socorro Ciasse, de 66 anos, que enfrentava catarata avançada, relatou que a cirurgia devolveu a ela detalhes da vida que já não conseguia enxergar.

“Eu via as pessoas só de muito perto e hoje vejo tudo com clareza. Até o brilho da água do chuveiro eu voltei a enxergar. Eu faço bolos e antes precisava chamar meu filho pra me falar se as cores usadas na cobertura estavam certas. Minha vida mudou completamente e só tenho gratidão. A prefeitura e toda a equipe estão de parabéns”, contou emocionada.

Outra paciente, Maria Lisette de Souza, de 72 anos, também tem o que comemorar. “Antes da cirurgia eu vivia com fortes dores nos olhos e na cabeça e dependia de óculos até para atividades simples e agora ganhei uma nova vida.Depois da cirurgia, enxergo com claridade até sem óculos. Eu sofria muito com dor de cabeça e nada resolvia. Agora está tudo ótimo. A prefeitura está de parabéns”, relatou.

O prefeito Zequinha Lima reforçou que o propósito do programa é devolver dignidade e autonomia às pessoas.

“Estamos zerando uma fila de TFD que antes mandava pacientes para Rio Branco. Hoje, tudo é feito próximo de casa, todas as semanas. É emocionante ver pacientes voltando a ler, a costurar, a ver as cores. Isso é trazer de volta esperança e qualidade de vida”, enfatizou o prefeito.

Zequinha explicou também que, em breve, o programa fará a entrega de óculos gratuitos aos pacientes que necessitarem após avaliação.

Como funciona o Programa Olhar de Carinho

O Programa Olhar de Carinho é uma iniciativa de atendimento contínuo em oftalmologia, abrangendo consultas ambulatoriais, exames especializados e cirurgias, implantado pela Prefeitura após decisão de ampliar os serviços de média e alta complexidade no município.Para tornar isso possível, foi montado um centro cirúrgico oftalmológico moderno e totalmente equipado na Unidade de Saúde Jesuíno Lins, no bairro do Alumínio onde são realizando diversos tipos de cirurgias oculares de acordo com a demanda da população.

O fluxo de atendimento funciona de forma simples e organizada: o paciente procura uma Unidade Básica de Saúde ao perceber dificuldade visual. Após avaliação médica, se o caso exigir atendimento especializado, é aberta uma guia que segue para o sistema de regulação. A partir daí, o paciente é encaminhado para consulta ou procedimento dentro do próprio município, sem necessidade de deslocamento para outras cidades.