Prefeitura de Cruzeiro do Sul fortalece parceria com a Apae e garante atendimento a mais de 320 pessoas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem sido uma aliada fundamental nos trabalhos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. Com o apoio da gestão, a instituição tem ampliado seus serviços, garantindo atendimento em saúde, educação e assistência social para mais de 320 pessoas diretamente, alcançando mais de mil quando incluídas as famílias dos alunos.

Na manhã desta quarta-feira, 17, o prefeito Zequinha Lima esteve na sede da Apae durante uma programação alusiva ao Setembro Amarelo, onde recebeu agradecimentos da equipe pela parceria contínua.

A diretora da Escola Apae, Uvilene Costa, destacou a relevância do apoio municipal. “A Prefeitura tem sido essencial nesse funcionamento, especialmente por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Assistência Social, sempre nos apoiando com funcionários e estrutura para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho”, afirmou.

Atualmente, a Apae de Cruzeiro do Sul conta com 320 alunos matriculados e desenvolve ações nas áreas da educação, saúde e social. Os serviços vão desde o Atendimento Educacional Especializado (AEE) até atividades clínicas, como fisioterapia, além de acompanhamento e suporte às famílias em suas casas.

Com essa parceria, a Prefeitura reafirma seu compromisso de investir em inclusão, cuidado e qualidade de vida, fortalecendo o papel da Apae como referência no município. O prefeito Zequinha Lima reforçou o compromisso da gestão com a instituição.

“Parabéns pelo trabalho. Contem sempre conosco, queremos ser parceiros permanentes, colaborando com a Apae porque sabemos da importância desse serviço para a sociedade. Aqui não é gasto, é investimento em educação, saúde e assistência social. Tudo o que pudermos fazer para ajudar, estaremos sempre prontos”, destacou.