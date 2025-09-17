Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul fortalece parceria com a Apae e garante atendimento a mais de 320 pessoas
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem sido uma aliada fundamental nos trabalhos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. Com o apoio da gestão, a instituição tem ampliado seus serviços, garantindo atendimento em saúde, educação e assistência social para mais de 320 pessoas diretamente, alcançando mais de mil quando incluídas as famílias dos alunos.
Na manhã desta quarta-feira, 17, o prefeito Zequinha Lima esteve na sede da Apae durante uma programação alusiva ao Setembro Amarelo, onde recebeu agradecimentos da equipe pela parceria contínua.
A diretora da Escola Apae, Uvilene Costa, destacou a relevância do apoio municipal. “A Prefeitura tem sido essencial nesse funcionamento, especialmente por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Assistência Social, sempre nos apoiando com funcionários e estrutura para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho”, afirmou.
Atualmente, a Apae de Cruzeiro do Sul conta com 320 alunos matriculados e desenvolve ações nas áreas da educação, saúde e social. Os serviços vão desde o Atendimento Educacional Especializado (AEE) até atividades clínicas, como fisioterapia, além de acompanhamento e suporte às famílias em suas casas.
Com essa parceria, a Prefeitura reafirma seu compromisso de investir em inclusão, cuidado e qualidade de vida, fortalecendo o papel da Apae como referência no município. O prefeito Zequinha Lima reforçou o compromisso da gestão com a instituição.
“Parabéns pelo trabalho. Contem sempre conosco, queremos ser parceiros permanentes, colaborando com a Apae porque sabemos da importância desse serviço para a sociedade. Aqui não é gasto, é investimento em educação, saúde e assistência social. Tudo o que pudermos fazer para ajudar, estaremos sempre prontos”, destacou.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza terceira entrega de kits de enxoval para grávidas do município
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, realizou a terceira entrega de kits do projeto Mamãe Presente, contemplando mais 30 gestantes com enxovais completos para os bebês. O prefeito Zequinha Lima participou da entrega do material para as grávidas.
O programa, que teve início no primeiro trimestre de 2025, com objetivo de garantir acolhimento, cuidado e esperança às futuras mamães do município. A jovem Bianca Marinda Silva, de 18 anos, foi uma das contempladas nesta nova etapa. Grávida de nove meses e à espera da pequena Lívia Aurora, ela contou que o projeto vai fazer diferença em sua vida.
“Ajuda muito, porque nem todas as pessoas têm condições de comprar um enxoval. Eu ainda não tinha comprado tudo e esse kit veio em boa hora e ajuda bastante”, disse emocionada.
Segundo o coordenador do CRAS, Caio Willen, o projeto vai além da entrega de materiais básicos.
“Os kits ajudam muito as famílias mais carentes e esse programa é fundamental porque fortalece o vínculo com as famílias, promove a proteção social e reafirma o compromisso de cuidar de quem mais precisa. Só é possível graças ao apoio do prefeito Zequinha Lima e da secretária municipal de Assistência Social, Irmã Milca, que têm reforçado as políticas públicas voltadas às famílias e transformado vidas”, destacou.
No dia 22 de maio a Prefeitura entregou 316 kits. Com os de hoje, somam quase 350 enxovais. O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância dos itens para as famílias em situação de vulnerabilidade social e garantiu a continuidade do programa.
“O projeto Mamãe Presente é um gesto de cuidado, amor e responsabilidade social. Quando entregamos cada kit, entregamos também acolhimento e a mensagem de que nenhuma mãe de Cruzeiro do Sul está sozinha. Nosso compromisso é seguir ampliando essas políticas, garantindo dignidade e esperança para quem mais precisa”, concluiu o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.
