Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz parceria com Fecomercio para desenvolver projetos e ações nas áreas de turismo

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, firmou parceria com a Federação do Comércio- Fecomercio para desenvolver projetos e ações nas áreas de turismo, cursos profissionalizantes,capacitações profissionais e apoio ao comércio local.

Nesta segunda-feira, 17, em Rio Branco, a secretária Janaína Terças tratou das parcerias com o Superintendente Fecomércio, Luiz Antonio Pontes Silva e o Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Deywerson Galvão.

“ Nosso objetivo é capacitar os cruzeirenses por meio de cursos profissionalizantes para estarem aptos ao mercado de trabalho em várias áreas. Teremos várias opções de curso comércio, para o serviço, para o turismo, para quem presta serviço atendendo turista. Buscamos essa parceria com a Fecomercio para garantir excelência nesse processo ”, pontua a secretária.