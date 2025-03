Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz força tarefa de manutenção e limpeza no Vale dos Buritis

(Assessoria) – Serviços como tapa-buracos, limpeza, roçagem, reparo da iluminação com troca de lâmpadas, desobstrução de bueiros e remoção de entulhos são executados pela força tarefa que a prefeitura de Cruzeiro do Sul executa no Vale dos Buritis, no Bairro Nossa Senhora das Graças.

Com mais de 60 homens e máquinas da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, atuando o serviço avança, o que agrada os moradores.

Francisco Ferreira, conhecido como Pastor Fanta, enfatizou seu contentamento com os serviços.

“Resido aqui há 15 anos, no Conjunto Vale do Buritis é o ra mim é uma satisfação muito grande receber a equipe da Prefeitura, Eu quero agradecer ao prefeito Zequinha Lima porque ele tem olhado para esse bairro com muito carinho. E essa equipe maravilhosa está de parabéns”, destacou.

Lucenildo Souza, que é o presidente da Associação de Moradores do bairro, também está acompanhando as ações e pontuou sobre o esforço da prefeitura em garantir as melhorias.

“Nós sabemos da dificuldade que estamos passando com a enchente, mas mesmo assim, o prefeito tem dividido a equipe e ainda trouxe todos esses benefícios, com limpeza iluminação pública e até o tatuzão aqui para a comunidade, então o Vale dos Buritis só tem

a agradecer a gestão do nosso prefeito por esse excelente trabalho que está sendo realizado por essa força tarefa”, destaca

Em entrevista, Carlos Alves, secretário de Obras, comentou sobre as ações em andamento. “Estamos conduzindo essa força-tarefa sob a supervisão do prefeito Zequinha Lima com a realização de um serviço abrangente com melhorias significativas para a região”, afirmou.