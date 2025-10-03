Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz aterro e drenagem para conter desbarrancamento no Conjunto Vale dos Buritis
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta sexta-feira, 3,serviços de drenagem e aterro no Conjunto Vale dos Buritis, no bairro Nossa Senhora das Graças. O objetivo é conter o desbarrancamento e uma cratera que coloca em risco duas residências e interrompendo a trafegabilidade da via.
Segundo o secretário municipal de obras, Carlos Alves, o problema se agravou recentemente, provocando o desabamento de parte da estrada e ameaçando a estrutura de imóveis próximos.
A intervenção prevê inicialmente a drenagem da água com instalação de bueiros para evitar o avanço da erosão, seguida pelo aterro com grande volume de barro e, posteriormente, a recuperação completa da via com asfalto e meio-fio. De acordo com o secretário, trata-se de uma ação de grande porte.
“É um serviço grande porque envolve muitas carradas de barro para conter o avanço da erosão. Estamos realizando toda a drenagem necessária, colocando bueiros e fazendo o aterro para que esse buraco não avance mais e não ameace as casas que estão próximas. Depois dessa etapa, faremos a recuperação da estrada com asfalto e meio-fio, devolvendo segurança e trafegabilidade para os moradores”, destacou.
Vereadora Lucélia Borges visita a Escola Kairala José Kairala e firma parcerias para fortalecer a educação no município
Assessoria – Na manhã do dia 30 de outubro, a vereadora Lucélia Borges esteve na Escola Kairala José Kairala, instituição de ensino integral, onde foi recebida pela direção, professores e alunos. Durante a visita, a parlamentar conheceu de perto a rotina da unidade escolar, ouviu as principais demandas da comunidade acadêmica e discutiu projetos para fortalecer a educação no município.
Na ocasião, foram firmadas parcerias com a escola, voltadas ao incentivo de projetos pedagógicos e apoio a iniciativas que contribuam para o desenvolvimento dos estudantes.
Lucélia Borges destacou a importância da união de esforços em prol da educação:
“Educação é a base de tudo. Nosso compromisso é ouvir, apoiar e construir juntos soluções que melhorem o aprendizado e a vida dos nossos jovens.”
A visita reforça o papel da vereadora em buscar investimentos e parcerias que garantam mais oportunidades e qualidade de ensino para os alunos da Escola Kairala José Kairala.
